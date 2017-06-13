Многовекторность 2.0. Почему Украине предстоит балансировать между позициями своих союзников

Европа больше не может полностью полагаться на своих союзников. Это заявление Ангелы Меркель, сделанное по итогам саммита G7, хоть и было достаточно ожидаемым, всё же прозвучало как гром среди ясного неба. Ведь одно дело скрытые противоречия и сложные дискуссии в дипломатических кулуарах и совсем другое — выход конфликта в публичную плоскость. Пожалуй, впервые после Шарля де Голля европейский лидер высказался о сотрудничестве двух глобальных игроков в таком резко негативном ключе.

Имя Дональда Трампа в заявлении Меркель не прозвучало. Однако его ключевая роль в этом разрыве сомнений не вызывает. Президент США с самого начала ведёт себя в международной политике как слон в посудной лавке. Он с ходу успел ухудшить отношения с ближайшими соседями — Мексикой и Канадой, едва избежал конфликта с Китаем и поставил под угрозу будущее НАТО, в ультимативной форме потребовав от участников Альянса увеличить оборонные расходы. Каплей, переполнившей чашу терпения партнёров, стал его фактический отказ от поддержки Парижского соглашения по противодействию глобальным климатическим изменениям.

Как "скандал в благородном семействе" повлияет на расстановку сил на мировой шахматной доске?

Прежде всего говорить о драматическом "расколе Запада" пока что преждевременно. Разумеется, своим поведением и заявлениями Трамп показал Европе, что не собирается договариваться с ЕС. Он будет диктовать европейцам собственные правила игры. Да, это будут неудобные и непопулярные для Брюсселя и отдельных стран-членов решения. Например, придётся увеличивать бюджеты на оборону и безо­пасность. С другой стороны, не исключено, что вопрос создания объе­динённых вооружённых сил ЕС сдвинется с мёртвой точки.

Во-вторых, конфликт ЕС и Трампа неизбежно будет означать укрепление позиций Германии как континентального лидера. Вряд ли Ангела Меркель от этого в восторге, но политическая логика, особенно на фоне Брексита, делает её страну так или иначе ответственной за происходящее в Европе и с Европой. Что может дать Германии некую самостоятельность в принятии общеевропейских решений без необходимости постоянно оглядываться на позицию "старшего брата".

Ещё одним последствием конфликта может стать изменение ситуации в Восточной Европе. Вашингтон больше не сможет (и наверняка не захочет) вникать в детали восточной политики в Европе, контролировать каждый "чих" своих европейских партнёров. В частности, это может создать проблемы Польше, отношения которой с Германией и Францией достаточно напряжены.

"Украине придётся вытащить из старого сундука идею многовекторной политики"

Наконец, в изменившейся ситуации острым становится вопрос будущего ЕС. Союз должен либо реформироваться и двигаться к более тесной интеграции, либо выработать модели оперативного управления на уровне национальных государств с сохранением хотя бы минимальной интеграции на континентальном уровне. Если ни один из этих сценариев не сработает, мы станем свидетелями развала ЕС со всеми вытекающими отсюда последствиями. Для Украины это, пожалуй, самый плохой сценарий, поскольку идея евроинтеграции, которая сегодня для нашего общества является пусть и слабым, но всё же консолидирующим фактором, будет утрачена в качестве ориентира.

Как Украина должна действовать в изменившейся ситуации? Вполне возможно, что нам предстоит вытащить из сундука старую и изрядно пропахшую нафталином идею многовекторности, которую Леонид Кучма сделал ключевым принципом своей внешней политики. Но если тогда многовекторность была постоянным поиском баланса между интересами России и Запада, то сейчас придётся балансировать между ключевыми западными игроками — Европой и США. Не факт, что это будет проще. Терять отношения со Штатами в нашей ситуации было бы политическим самоубийством. Но и полагаться на Трампа, который продолжает, мягко говоря, удивлять Америку и весь мир своей непредсказуемостью в словах и делах, было бы тоже слишком самонадеянно. Доминирование Германии в Евросоюзе, учитывая особые отношения Путина с этой страной, — не лучший расклад для Украины. Но усиление дезинтеграции в ЕС — сценарий гораздо худший.

Как ни крути, нам придётся балансировать. В принципе, при грамотном внешнеполитическом курсе это может стать для Украины возможностью. У нас есть шансы получать поддержку и в Брюсселе, и в Вашингтоне, умело играя на противоречиях между ними. Мы также можем воспользоваться шансом для сближения с Польшей и странами Балтии в противовес "старой Европе". Однако многовекторность — это тонкая геополитическая игра. Вопрос о том, способны ли вести её наши дипломаты, политики, чиновники и — в конце концов — президент Порошенко, остаётся открытым. Пока что первой реакцией на разлад в отношениях между Европой и США стало заявление нашего президента о том, что все должны объединиться против российской агрессии в отношении Украины. Более сильных месседжей у нас для мира не нашлось.