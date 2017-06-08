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Главная » Мнения » Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех
Сергей Ильченко
публицист (Молдова)
Сергей Ильченко публицист (Молдова)

Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех

Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех
Фото: РИА Новости

Люди-амфибии вовсе нам не враги. Но и не друзья. Мы для них — либо среда обитания, если нас больше, либо пища, если больше их

08.06.17 53
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Когда старый водоём пересыхал, девонские рыбы выходили на сушу, чтобы перебраться в новый водоём. Они даже могли совершать пешие переходы, но в привычной им жидкой грязи чувствовали себя всё-таки лучше всего. То есть приспособились, но не утратили базовых ценностей. Со многими людьми на переломе эпох происходит ровно то же самое.

Бывший замначальника Октябрьского РОВД Тирасполя, столицы сепаратистского Приднестровья — длинной кишки, зажатой между Молдовой и Украиной и начинённой российской армией, — выйдя на пенсию, перебрался в Раздельную и завёл новую страничку в ФБ. Такую вполне себе патриотически-украинскую, во всяком случае от голубого и жёлтого на ней просто в глазах рябит. Но и прежняя, ностальгически-просоветская страничка, у него тоже осталась.

Новая страница, конечно, пустовата по сравнению со старой. Как-то не видно на ней реального контента — всё больше картинки. Чувствуется, что человек пока не совсем в теме и на новом для себя пространстве чувствует себя не очень уверенно. Но он старается, мимикрирует и быстро отращивает всё необходимое для благополучной жизни в новой среде. Не теряя, впрочем, и связи со старой. И в старую среду он легко вернётся. К примеру, если вдруг — допустим, просто для иллюстрации, такой поворот — будет реализован пресловутый "новоросский коридор" от оккупированного Крыма до оккупированного Приднестровья. Во всяком случае никаких решительных заявлений, которые затруднили бы его возвращение в привычную среду, из которой он вышел, на новой странице нет.

Я намеренно не упоминаю фамилию этого человека и не даю ссылок на его страницы. Хотя бы потому, что отдельно взятый экземпляр интересен только как материал для препарирования с целью изучения вида в целом. Речь идёт о типаже. О подвиде рода человеческого, возникшем в специфических условиях Российской империи, СССР и пост-СССР. О людях-амфибиях, готовых приспособиться к любой среде и принять форму любой оболочки, в которую их поместят. Эти удивительные создания живут среди нас, ничем не выделяясь внешне и никак не обнаруживая себя до тех пор, пока не настанет пора меняться. Причём они не просто живут где-то в маргине, а уверенно лидируют в конкурентной борьбе за жизненные ресурсы.

"Вы уверены, что эмбрионов поклонских, готовых мгновенно и прагматично приспособиться к любому изменению внешних условий, даже к такому, которое мы и вообразить не сможем, в других областях Украины меньше, чем было в Крыму?"

Мы прикалываемся над Натальей Поклонской, утверждая, что она "ужас какая дурра". А она, между прочим, сделала успешную карьеру прокурора в Украине. Её продвигали, награждали орденами и ставили в пример. То есть Поклонская была адаптирована к своей среде обитания лучше большинства из нас, входя, как минимум, в 10% самых успешных граждан Украины.

А потом в Крыму изменились природные условия. Да, именно так — если мы хотим хотя бы отчасти понять людей-амфибий, мы должны знать, что они мыслят простыми и практичными категориями. Их мысль не блуждает в лабиринтах убеждений и принципов, она пряма и основана на непосредственных ощущениях. Тепло-холодно, сыто-голодно, деньги дают — деньги не дают, в морду бьют — в морду не бьют — вот, примерно так. Но эти люди вовсе не примитивны. Любая архисложная конструкция будет проанализирована ими путём разложения её на такие вот кирпичики, с последующим их подсчётом и взвешиванием.  

Так вот, Поклонская проанализировала ситуацию и приспособилась к новым условиям, притом наиболее рациональным и эффективным способом. Сначала она приспособилась в Крыму. Потом, когда условия в Крыму изменились уже настолько, что украинский хвост Поклонской стал ей мешать в поисках пищи, она отбросила его и переместилась в Госдуму. И пока мы смеёмся над её мироточащим бюстом и борьбой с фильмом "Матильда", бывшая прокурорша успешно обживает новую экологическую нишу. Все её действия целесообразны и рациональны. И вот она депутат Госдумы России со всеми полагающимися ништяками. 

Теперь вопрос на засыпку. Точнее, даже два. Первый: допустим, Поклонская делала бы карьеру не в Крыму, а там, куда зелёные человечки не дошли. Чьи бюсты у неё замироточили бы сегодня? Николая II, или, скажем к примеру, Тараса Шевченко? В какие цвета она бы перекрасилась? Вы уверены, что в этом случае награждённая и обласканная Поклонская — украинская патриотка и заслуженный работник прокуратуры, не сидела бы сегодня в Верховной Раде? И второй: вы уверены, что эмбрионов поклонских, готовых мгновенно и прагматично приспособиться к любому изменению внешних условий, даже к такому, которое мы и вообразить не сможем, в других областях Украины меньше, чем было в Крыму?  

"Мы прикалываемся над Натальей Поклонской, утверждая, что она "ужас какая дурра". А она, между прочим, сделала успешную карьеру прокурора в Украине. Её продвигали, награждали орденами и ставили в пример"

Мы видим открытых врагов, которым ненавистно всё украинское, потому что они бросаются в глаза. С ними всё просто, есть три сценария: или мы истребим их всех, или они нас, всех нас, или в какой-то момент мы проведём между ними и нами ясную черту и истребим или вынудим бежать всех из них, кто окажется с нашей стороны черты. Да, есть проблемы технического характера, но концептуально всё очевидно. Но что нам делать с людьми-амфибиями, не просто имитирующими нас, а создающими более убедительные и успешные социальные образы, чем мы? Можно утешать себя, что копия хуже оригинала, но трудно спорить с тем, что копии, созданные из людей-амфибий на социальном рынке продаются успешнее. Настоящие патриоты по сравнению с ними смотрятся лузерами и провинциалами с многочисленными недостатками.

Люди-амфибии вовсе нам не враги. Но и не друзья. Мы для них — либо среда обитания, если нас больше, либо пища, если больше их. Эволюционную битву мы им сегодня проигрываем, причём по всему миру. Люди-амфибии уже не просто переигрывают нас в нашей социальной среде — они создали собственную среду, в которой с трудом выживаем уже мы. Среду постмодерна и постправды, где разные образы соревнуются на рынке продаж, а амфибии принимают ту форму, которая лучше всего продаётся.

Обычно этого не видно. То, как нас мало и как много их, мы обнаруживаем лишь при очередном наступлении больших перемен. И — да, я не знаю, как нам не вымереть в этой конкурентной борьбе подобно динозаврам и неандертальцам. У меня нет готовых рецептов эффективного противостояния размножению людей-амфибий. А у вас?

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