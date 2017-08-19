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Главная » Мнения » Время террора. Почему толерантность сейчас самоубийственна
Ян Валетов
писатель
Ян Валетов писатель
Теракты в Испании

Время террора. Почему толерантность сейчас самоубийственна

Время террора. Почему толерантность сейчас самоубийственна
Иллюстрация: Econet

По поводу произошедшего в Барселоне и не только в ней

19.08.17 111
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Террор нынче не нуждается в спецсредствах. Времена унабомберов и Аум Сенрикё прошли. Зачем приносить оружие на борт самолета? Зачем синтезировать или воровать ОВ?

Все просто. Грузовик, нож в толпе, бейсбольная бита, топор, да просто легковушка - и, самый главный компонент, слепая ненависть к чужому для тебя миру, к Иным, к не так мыслящим, чувствующим, не в то верящим...

Толерантность сейчас самоубийственна. 

До тех пор, пока мы не дадим адекватного ответа на действия фанатиков, они будут убивать. 

Расстреливать на месте, хоронить в свиных шкурах, сжигать вместе с останками нечистых животных, чтобы ни жизни сейчас, ни гурий после.

"Надо не отвечать на вызов, а бить на упреждение, чтобы сама мысль о том, чтобы стать Мистером Мерседесом в голову не приходила"

Я совершенно нормально отношусь к любой религии (учитывая, что не поддерживаю ни одну из них и питаю отвращение к любым культам и верованиям) до те пор, пока она не стучит в мою дверь и не пытается влиять на мою жизнь. Я не призываю убивать мусульман, евреев или христиан, мне побоку буддисты, синтоисты или поклонники Хаббарда. Каббала и шаманизм для меня на одной ступени, я не верю ни в Бабая, ни в Деда Мороза. 

Но я очень серьезно отношусь к угрозами фанатиков и религиозным террористам. Особенно сейчас, когда они представляют угрозу самим фактом своего существования за рулем, штурвалом самолета и т.д.

Тут надо не отвечать на вызов, а бить на упреждение, чтобы сама мысль о том, чтобы стать Мистером Мерседесом в голову не приходила.

Пора вспомнить об опыте англичан, которые боролись с террором методами самих террористов. Пора не проявлять гуманизм, впуская в страну исламистов, а жестко фильтровать беженцев, давая спецслужбам право на мгновенную депортацию потенциально опасных иммигрантов вместе со всей семьей, насильственную депортацию, чтобы было понятнее. Без демократических процедур. По простому. Пинком под зад.

Не время подставлять другую щеку. И убийства на Ла Рамбле это доказали в очередной раз.

А нам время задуматься. Нас эта чаша тоже не минет. Лучше быть готовыми заранее, чем упустить момент.

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