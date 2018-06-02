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Главная » Мнения » Вызов независимости. Почему Украина должна немедленно признать Косово
Ростислав Камеристов
Ростислав Камеристов

Вызов независимости. Почему Украина должна немедленно признать Косово

Вызов независимости. Почему Украина должна немедленно признать Косово
Фото: GoGetNews

После признания Сирией Южной Осетии и Абхазии Украине нужно как можно скорее продемонстрировать свою позицию на международной арене

 

02.06.18 9
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Недавно официальный Дамаск признал независимость квазигосударств — Южную Осетию и Абхазию. Между Сирией и двумя марионеточными режимами РФ устанавливаются дипломатические отношения. Очень своевременный угодливый жест Башара Асада в угоду Путину. 

В день признания Дамаском независимости Южной Осетии и Абхазии МИД Грузии заявил, что начал процедуру разрыва отношений с официальным Дамаском. 

Киев в этом вопросе занял осуждающую позицию, заявив, что прекращает политические контакты и сотрудничество с Сирией. Заметив при этом, однако, что данное решение Дамаска «является ничтожным с точки зрения международного права». 

Чёткая и оперативная реакция официального Киева не может не радовать. Но достаточно ли сегодня только такого политического шага? 

Мир очень медленно, но последовательно обретает биполярность. Но не в классическом виде, когда происходит конкурентная борьба за влияние между двумя супергосударствами. Эта необиполярность подразумевает скорее противовес разных моделей государств.

С одной стороны, мы видим сообщество стран, стремящихся уважать международные законы и права человека, создавать конкурентную экономику. С другой — некую солидарность государств, тяготеющих к «вечным» правителям, желанию «консервировать» общество, функционирующих на ресурсной экономике.

В признании Сирией кавказских квазигосударств нет ничего удивительного. Однако настоящим показателем расклада сил мирового правопорядка являются не Южная Осетия и Абхазия, а маленькое Косово, точнее, его официальное международное признание/непризнание другими государствами. 

Напомню, в 2010 году Международный суд ООН признал, что провозглашение независимости Косова соответствовало международному праву. Ведь отделение региона от Сербии произошло после вооружённого конфликта и этнических чисток, проводившихся сербскими властями против албанского населения региона. 

Позиция мирового сообщества по этому вопросу практически однозначна — независимость Косова признали на данный момент 111 государств

А из стран Европейского союза нейтралитет сохранили только имеющая головную боль от каталонского, баскского и галисийского сепаратизма Испания, многовековая историческая подруга Сербии Греция, а также Румыния и Словакия, которым приходится нервничать из-за перманентных великодержавных заявлений некоторых политиков из соседней Венгрии.

При этом ни одно государство избывшего СССР (кроме стран Балтии) всё ещё не признало Косово самостоятельным государством, в том числе и Украина. И это притом, что Косово без колебания присоединилось к введению санкций Европейским союзом против РФ в ответ на нарушение территориальной целостности Украины в 2014 году. Зато Сербия, чьё территориальное единство мы до сих пор поддерживаем, и сейчас утверждает, что никогда не пойдёт на такой шаг. Впрочем, до 2020 года ей всё же придётся определиться с этим вопросом — таковы условия вступления в ЕС. 

Некоторые эксперты объясняют такую осторожность украинской дипломатии тем, что, признав Косово, нам будет сложнее требовать соблюдения международного права по Крыму. Мол, раз вы признаёте отсоединившуюся от Сербии часть территории отдельным государством, то какие претензии к полуострову, который откололся от Украины? 

Однако, нам не следует опасаться, что подобное решение развяжет руки по вопросу Крыма. Ведь «крымский инцидент» никогда не будет «косовским прецедентом». Предпосылок для этого предостаточно: отсутствие опасности жителям Крыма со стороны Украины, силовое вмешательство и аннексия полуострова РФ. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года чётко указывает мировую позицию: Крым — это Украина. Кстати, из числа 100 стран, занявших эту позицию, 76 признали Косово, а ещё четыре сделают это вскоре. Это значит, что 80% из поддержавших нас поддержали и Косово. Что однозначно подтверждает: проблема Косова — это далеко не Крымский кризис в глазах мирового сообщества. 

Так, может, Украине стоит собраться с духом и выйти из сомнительной компании? Хлопнуть наконец дверью, оставив за ней Россию, Сирию и иже с ними, для кого Косово — не государство, а Крым и Донбасс — не Украина? 

Тем самым заявив, что нам с вами, господа, ну совсем не по пути. И да, расценивайте наше решение как очередной жест в сторону России об отдалении от неё Украины. И почему бы не сделать это как раз в тот момент, когда кремлёвский самодержец самодовольно потирает руки от того, что в его полку прибыло, а с лица ещё не успела сойти блаженная улыбка от глубокого асадовского реверанса?..

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