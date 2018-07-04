На пороховой бочке Европы. Почему Украина рискует, делая ставку на Сербию

3 июня президент Украины Пётр Порошенко отправился в Белград для открытия сербско-украинского бизнес-форума. Но, очевидно, не только для этого. Там он встретится с президентом Сербии Александром Вучичем (по его личному приглашению), а также запланированы встречи с премьер-министром Анной Брнабич и председателем Народной Скупщины Майей Гойкович

Это происходит на фоне переговоров Косово с Сербией, которые могут нормализовать отношения в регионе. Сербия ратует за "мирное решение проблем, взаимоуважение ради безопасности граждан". Косово согласно кивает в ответ, но, тем не менее, предлагает посредников на этих переговорах: США и Германию. Сербия поднимает вопрос обмена этническими территориями. Косово же утверждает, что такой обмен является тупиковым вариантом, который ещё больше обострит отношения. Косовары подозревают, что в таком предложении изначально таится подвох. И, похоже, не без оснований. Сербское общество вряд ли готово пойти на уступки в вопросе Косова.

По данным сербских социологов, более 75% местного мужского населения готовы бороться за Косово. Население к тому же подавляющим большинством ратуют за возвращение армейского призыва: за это выступают 75% женщин и 77% мужчин. И вот что наиболее интересно: президент Сербии обещает провести референдум в своей стране касательно любого "компромиссного решения" по поводу Косова. Но! Только после того, как то самое компромиссное решение будет достигнуто с самим Косовом.

Учитывая настроения сербского общества, результаты референдума предугадать несложно. Мира не будет. Сербы, напичканные амбициями исторического прошлого и политической пропагандой настоящего, уверенно считают Косово своей территорией.

Недавно сербы Косова написали слезливое и возмущённое письмо Путину о том, как их здесь притесняют и насколько они нуждаются в помощи России. "Вы наша последняя надежда на то, что самопровозглашённая Республика Косово никогда не будет признана на международном уровне" — вот прямая цитата из этого послания.

"Украина, видимо, всё же ставит на Сербию, что обернётся для нас неоднозначной политикой на Балканах. Перспективы в ЕС пока имеют больше косовары, нежели сербы"

А настораживает тот факт, что да, действительно, за последнее время на территории Косова участились нападения на местное сербское население. Инциденты происходят почти ежедневно, что очень напоминает диверсии. К тому же Сербия регулярно проводит военные учения возле самой границы с Косовом. Здесь установлены баррикады и блокпосты, на которых почему-то рядом с сербскими гордо реют российские флаги.

Тактика очень проста: Косово не является членом ООН, молодая республика, по мнению Сербии, территория, которую контролируют бандиты и сепаратисты. В случае притеснения сербского населения, что помешает легитимному президенту страны попросить помощи у своего союзника — России? Пока существует Резолюция ООН №1244, в которой говорится, что Косово и Метохия — это Сербия, для России это вдвойне Сербия.

А Запад? Хватит ли выдержки не провоцировать ядерное государство? Раз уж проглотили аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, то вступятся ли за маленькое полупризнанное государство в Европе?

В свою очередь, власти Косова тоже не сидят сложа руки. Премьер-министр Рамуша Харадиная заявил о необходимости создания профессиональной и всеохватывающей армии в его стране, построенной по стандартам НАТО. Такой, которая станет верным и ответственным союзником Североатлантического блока для сохранения мира и стабильности в регионе. В Вашингтоне к этому заявлению отнеслись благосклонно, полагая, что Приштина имеет право создать собственную армию, внеся перед этим некоторые конституционные поправки.

Москва, конечно же, выступает против. По её мнению, создание армии неизбежно повлечёт за собой опасные последствия в регионе, ситуация в котором и без этого периодически ухудшается.

На чьей стороне мы? Украина, видимо, всё же ставит на Сербию, что обернётся для нас неоднозначной политикой на Балканах. Перспективы в ЕС пока имеют больше косовары, нежели сербы. И это может случиться уже в 2025 году. Непризнание Косова до сих пор теряет в лице Украины потенциального союзника государства, которое входит в НАТО, — Албанию.

В то же время Запад все ближе к "мягкой капитуляции" перед российскими преступлениями против человечества. И неужели снова пороховая бочка Европы, как давно именуют Балканы, медленно выкатывается на арену новой войны?