Будем смещать. Как отстранили от власти Никиту Хрущева

14 октября 1964 года от власти отстранили Первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева. До последнего дня он не подозревал, что соратники, которым доверил самые высокие должности в стране, готовят против него заговор.

Некоторые перипетии того смещения наводят на мысли о нынешних событиях в украинском парламенте.

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После Сталина. Глава правительства vs Лидер партии: кто кого?

После смерти Иосифа Сталина в СССР возник короткий период междувластия. За главный пост в стране боролись две группы влияния: сторонники Берии и коалиция Маленкова — Хрущева. Первые держали под контролем милицию и спецслужбы, вторые же склонили на свою сторону армию во главе с маршалом Жуковым.

Все члены президиума единогласно проголосовали за "удовлетворение просьбы Хрущева о выходе на пенсию"

Ситуация прояснилась спустя полгода, в сентябре 1953-го, когда партийная верхушка дала добро на арест кровавого министра внутренних дел Лаврентия Берии (в декабре его расстреляют), претендовавшего на главенство в СССР. Главой правительства стал Георгий Маленков, а Первым секретарем ЦК КПСС — Никита Хрущев, которому де-юре отвели вторую роль в государстве, ведь председатель Совета министров Маленков имел гораздо больше полномочий. Однако быть вторым Хрущев не хотел, поэтому начал действовать.

Первым в 1955 году власть потерял Маленков — его Хрущев чуть ли не с первого дня пребывания на своем посту беспощадно клеймил за любые прегрешения. Кресло Маленкова занял Николай Булганин, с которым Хрущева связывали дружеские отношения. Маленкову же пришлось довольствоваться должностью заместителя. Но главное, что сделал Хрущев, — кардинально обновил состав ЦК КПСС и Секретариата, готовясь нанести сокрушительный удар по старой гвардии, которая не так давно привела его к должности.

Шушукались по углам: первая попытка снять Хрущева

Случай представился в феврале 1956 года во время XX съезда КПСС. На нем Хрущев выступил с докладом о злодеяниях сталинской репрессивной системы, повергнув присутствующих в шок. "В зале стояла гробовая тишина, не слышно было ни скрипа кресел, ни кашля, ни шепота, — вспоминал член ЦК Александр Яковлев. — Никто не смотрел друг на друга — то ли от неожиданности случившегося, то ли от смятения и страха. Уходили с заседания, низко наклонив головы. Шок был невообразимо глубоким. Особенно от того, что на этот раз официально сообщили о преступлениях "самого" Сталина — "гениального вождя всех времен и народов". Подавляющая часть чиновников аппарата ЦК доклад Хрущева встретила отрицательно, но открытых разговоров не было. Шушукались по углам".

[ + – ] Еще союзники. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин (слева) и член ЦК Никита Хрущев в президиуме Х съезда комсомола

Неудивительно, что сталинская свита в лице Лазаря Кагановича, Вячеслава Молотова и Георгия Маленкова восприняла доклад как личную угрозу. В июне 1957-го они попытались отстранить Хрущева от власти во время заседания Президиума Совета министров. Ему, в частности, напомнили, что он сам — участник и организатор репрессий, а потому критика Сталина из его уст выглядит лицемерной. Негодовали также, что Хрущев себя обеляет, создавая политический миф о единственно верном деятеле, который был за народ и против тирании.

Спас ситуацию, как и в 1953 году, Георгий Жуков, недвусмысленно дав понять оппонентам Хрущева, что их ожидает в случае смещения Первого секретаря: "Армия против этого решения, и ни один танк не сдвинется без моего приказа". Так Никита Хрущев остался на своем посту, а своих противников изгнал в почетные ссылки подальше от Москвы. Молотова назначили послом в Монголию, Маленкова — директором электростанции в Казахстане, Кагановичу поручили руководить комбинатом "Ураласбеста" в Свердловской области.

[ + – ] Не кукурузой единой. Никита Хрущев ужинает с лидером КНР Мао Цзэдуном

Маршала Жукова Никита Сергеевич отблагодарил, повысив его переводом из кандидатов в члены Президиума ЦК. Однако к концу года Жукова уволили с поста министра обороны СССР, его преемником стал Родион Малиновский. Мотивы Хрущева здесь очевидны: если Жуков имеет настолько сильное влияние в армии, он представляет опасность. Такой человек — сегодня союзник, а завтра военный переворот способен устроить. Тем более что политических амбиций маршалу Великой победы было не занимать.

"Вы совершаете ошибку и теряете друга", — сказал на прощание Жуков Хрущеву.

Но Никита Сергеевич мало верил в дружбу в высших кругах власти. Подтверждением стало то, как он обошелся с тем же Булганиным. В марте 1958 года при формировании правительства Верховным Советом нового созыва Булганина не переизбрали на пост председателя Совета министров СССР, потому что эту должность Хрущев решил оставить для себя, совместив ее с руководством партии. Вчерашнего друга Булганина он отправил в Ставрополь председательствовать в совнархозе. В сентябре 1958-го Булганина также вывели из состава Президиума ЦК КПСС, а 26 ноября лишили воинского звания маршала Советского Союза, понизив его до генерал-полковника.

Никита Хрущев: неуправляемый "кукурузник"

Итак, за пять лет с момента прихода к власти Никита Хрущев стал важнейшей персоной страны, взяв в свои руки и партийное, и государственное руководство. Он установил строжайший контроль над органами внутренних дел и государственной безопасности, полностью контролировал армию. Казалось бы, живи и властвуй. Но…

Соратников, на которых можно было положиться, становилось все меньше. В 1962–1964 годах их не осталось совсем. Постоянная смена кадров, реорганизация отраслей экономики и сокращение привилегий для управленческой верхушки (например, лишение прав на служебные машины, дачи, бесплатные путевки, спецталоны на особые продукты питания и т. д.) создавало почву к раздражению внутри партийной номенклатуры, которая хотела привилегий.

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Масла в огонь подливало и возмущение населения. Послевоенный экономический рост 1950-х годов спровоцировал рост цен, за которым не поспевали зарплаты. Интеллигенция получила очередной разгром, кампания против абстракционизма стала последней каплей культурной оттепели, почти обнулив рейтинг Хрущева среди творческой и гуманитарной публики.

В итоге Хрущевым были недовольны все. Слишком своеволен, непредсказуем, груб, нелогичен и неуправляем, полярно противоречив. Он декларировал свободу, но при этом впадал в бешенство, если с ним не соглашались и использовали свободу не так, как он ее понимает. При Хрущеве вышли на волю и были реабилитированы узники ГУЛАГа, реформирована судебная сфера, из уголовного права исключено понятие "враг народа", но в то же время появились новые политические заключенные, начались гонения на творческую интеллигенцию, а публикация рассказов Александра Солженицына происходила на фоне преследований Бориса Пастернака.

Хрущев собрался "догнать и перегнать Америку" по производству продуктов и товаров легкой промышленности, но убил частное сельское хозяйство, спровоцировав кризис зерна и запустив нелепую кукурузную кампанию. Вывел миллионы людей из бараков и коммуналок, дав им пусть небольшие, но отдельные квартиры в пятиэтажках, раздал паспорта колхозникам, но при этом безжалостно потопил в крови бунт в Новочеркасске. Приоткрыл дверь в мир, проведя в Москве Международный фестиваль молодежи и впустив в страну иностранных туристов, но запомнился нелепым истерическим поступком с башмаком на заседании ООН. При Хрущеве первый человек полетел в космос, но многие научные отрасли, в частности генетика, пребывали в загоне.

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Говорят, что с октября 1963 года Первый секретарь ЦК КПСС и сам подумывал о преемнике. Так, отвечая на вопрос о новом поколении советских лидеров во время московского приема главы французских социалистов Ги Молле, он упомянул Брежнева и Косыгина. Но вряд ли Никита Сергеевич подозревал, что как раз эти люди давно готовят ему замену.

Заговор на охоте: кто придумал устранить Хрущева

В сентябре 1964 года представители советской верхушки Николай Игнатов, Михаил Суслов, Александр Шелепин, Николай Миронов и др. во время охоты в Ставрополье обсудили план отстранения Хрущева. По словам Владимира Семичастного, на тот момент председателя КГБ, Миронов после смещения Хрущева должен был возглавить КГБ. Заговорщики заручились поддержкой министра обороны Малиновского и второго секретаря ЦК Брежнева, который с юности был другом Миронова. Никита Сергеевич ни о чем не подозревал, так как лично одобрял назначение всех этих людей на их посты.

[ + – ] Застой и оттепель. Леонид Брежнев и Никита Хрущев

Хрущев пребывал на отдыхе, когда 12 октября ему позвонил Леонид Брежнев и железным тоном в ультимативной форме потребовал немедленно вернуться в Москву для обсуждения на чрезвычайном заседании Президиума ЦК его, Хрущева, предложений по сельскому хозяйству. Ничего не понимая, но предчувствуя недоброе, на следующий день Хрущев вылетел в Москву вместе с Микояном. Вопреки сложившейся традиции в аэропорту их встречал только председатель КГБ Семичастный. В своих воспоминаниях Хрущев отмечал, что ему этот момент показался странным.

На заседании Президиума ЦК КПСС присутствовали 22 человека, в том числе министр иностранных дел Громыко и министр обороны Малиновский. Не многовато ли для обсуждения вопросов по сельскому хозяйству? Настораживало и то, что стенограмма заседания не велась.

Хрущева жестко критиковали и прямо потребовали уйти в отставку. Он отчаянно спорил, не соглашался. Активно поддержал его только Микоян, указывавший на успешную внешнюю политику Хрущева. Ультимативные дискуссии продлились до глубокой ночи. Устав от изворотливого демагога Хрущева, возобновить обсуждение решили на следующий день в девять утра.

[ + – ] Серый кардинал. При Брежневе Михаил Суслов превратился во второго человека в государственно-партийной иерархии СССР

Возвратившись домой, Хрущев, по свидетельству его сына Сергея, позвонил Анастасу Микояну и сказал: "Я уже стар и устал. Пусть теперь справляются сами. Главное я сделал. Отношения между нами, стиль руководства поменялись в корне. Разве кому-нибудь могло пригрезиться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку? От нас бы мокрого места не осталось. Теперь все иначе. Исчез страх, и разговор идет на равных. В этом моя заслуга. А бороться я не буду".

Утром 14 октября заседание президиума продолжалось не более полутора часов. Брежнев предложил рассмотреть добровольный отказ от власти, и все члены президиума единогласно проголосовали за "удовлетворение просьбы Хрущева о выходе на пенсию".

[ + – ] Роковое голосование. На пенсию с поста Первого секретаря ЦК КПСС Хрущева отправили единогласно

Почти сразу состоялось заседание пленума ЦК КПСС. Его участников заранее созвали со всего СССР. Председательствовал Брежнев. Хрущев присутствовал, но все время молчал. Выступил и будущий серый кардинал КПСС Михаил Суслов: в его выступлении перечислялись ошибки и недостатки Хрущева, как политические, так и личные. Первому секретарю ЦК даже вменили грубость в общении с коллегами и излишнюю откровенность с иностранной прессой. Члены ЦК встретили доклад аплодисментами. Занятно также, что Суслов обвинил Хрущева в создании вокруг себя "мягкого" культа личности. С места кто-то выкрикнул: "Он давно культ!" Решение о его отставке приняли единогласно. Официально Никиту Сергеевича освободили от его постов в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. Первым секретарем назначили Леонида Брежнева, председателем Совета министров — Алексея Косыгина. Начался период застоя.

Это был тихий и бескровный переворот. Впрочем, дело могло принять совсем иной оборот. Позже в своих мемуарах первый секретарь ЦК КП Украины Петр Шелест скажет, что изначально Брежнев хотел физически уничтожить Хрущева: "Семичастный мне рассказал, что ему Брежнев предлагал физически избавиться от Н. С. Хрущева, устроив аварию самолета, автомобильную катастрофу, отравление или арест".

В этой связи хочется процитировать правозащитника и исследователя клановых отношений внутри спецслужб Олега Греченевского. В своей книге "Истоки нашего "демократического" режима" он пишет так о роли Брежнева: "В октябре 1952 года Брежнев выступил на XIX партийном съезде, и чем-то тогда приглянулся Сталину, который подыскивал подходящих кандидатов в свои новые соратники, поскольку великий вождь был к тому времени очень недоволен своей старой командой и явно собирался всю или почти всю ее ликвидировать, повторив 1937 год".

[ + – ] Друзья-товарищи. Петр Шелест (на переднем плане) и Никита Хрущев были в прекрасных отношениях

В конце Пленума, на котором сняли Хрущева, выступил Брежнев: "Хрущев развенчал культ Сталина после его смерти, а мы развенчаем культ Хрущева при его жизни". Вскоре 70-летний Хрущев переехал на дачу в Подмосковье, где читал книги, занимался огородом и изредка появлялся в Москве по частным делам. В 1966-м он начал записывать на магнитофонную пленку свои мемуары. Их опубликовали за железным занавесом.

Отставка Хрущева: уроки и выводы

В этом году бабье лето выдалось жарким и в украинской политике. Президент и правящее монобольшинство в парламенте добились отставки Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной Рады. Оказалось, что человек, который раньше возглавлял партию "Слуга народа" и шел первым номером в списке на досрочных парламентских выборах в 2019 году, по выражению Владимира Зеленского, больше "не является членом команды и говорит об этом достаточно открыто".

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Политологам еще предстоит оценить раскол в рядах правящей политической силы. К чему он приведет, кто окажется победителем, а кто — проигравшим, покажет время. Но эта история, как и смещение Хрущева, в очередной раз доказывает, что друзей в большой политике никогда не было, нет и не будет. Их места всегда занимают ситуативные союзники. Поэтому вопрос, кто кого и когда, всегда остается открытым. Исторические уроки 57-летней давности лишь подтверждают это.