"Враг — тот же самый": Минобороны РФ выпустило агитжурнал с идеями Сталина (фото)

Российская пропаганда подготовила ряд материалов для специальных военных командиров, которые должны "воспитывать" солдат. При этом они используют те же аргументы, что и для войны против нацистов во Второй мировой войне.

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В российской армии начали работать так называемые "политруки" ("политический руководитель" — рус.), которые должны убеждать солдат идти в бой, вопреки страху и опасности. Для того, чтобы агитаторы знали, что говорить, Министерство обороны РФ выпустило специальный журнал "Политрук". Первый номер этого журнала переполнен воспоминаниями об СССР и идеями Иосифа Сталина. О новых пропагандистских текстах рассказали в Telegram-канале неправительственного росСМИ "Агенство.Новости".

На одном из порталов, связанных с Минобороны РФ, журналисты отыскали первый номер "Политрука" в формате pdf. Указывается, что первый тираж — 999 экземпляров и его учредителем является Главное военно-политическое управление армии (ГВПУ). На первых полосах — обращение заместителя Минобороны РФ и председателя ГВПУ Виктора Горемыкина, который возглавляет редакторский совет. Горемыкин объясняет, что цель издания — обучать политруков влиянию на солдат. При этом они должны действовать согласно опыту 1942-45 гг. — то есть во время войны СССР с нацизмом. Один из его тезисов — высказывание Иосифа Сталина, который руководил СССР 30 лет и учил, что нужно для победы над врагом.

"[Солдатам Красной армии — ред.] не хватает умения полностью использовать против врага ту первоклассную технику, которую предоставляет ей наша родина", — сказал Сталин 70 лет назад и именно к усиленному обучению должны призвать политруки своих подопечных в ВС РФ.

РосСМИ также опубликовало пять страниц агитационного издания Минобороны РФ. На обложке — "герой войны", который делится опытом участия в боевых действиях в Украине.

Пропаганда РФ — обложка журнала Минобороны "Политрук" Фото: Агентство. Новости

На других страницах политруки должны узнать о своих основных задачах — воспитывать веру в непобедимость РФ, в ее "освободительную миссию", в "победу", учить ненавидеть слабость и неуверенность.

"Политруки должны использовать все имеющиеся средства, чтобы довести приказ командира, политически обеспечить его точное и своевременное выполнение", — говорится в статьях издания.

Пропаганда РФ — какие задачи ставит Минобороны перед политруками Фото: Агентство. Новости Пропаганда РФ — как должны действовать российские политруки Фото: Агентство. Новости

Создавая агитационные материалы, авторы используют опыт ряда аналогичных изданий СССР — "Политработник", "Агитатор и пропагандист Красной Армии", "Пропагандист и агитатор Красной Армии", "Пропагандист и агитатор" и др. Тексты, созданные в помощь агитаторам, содержат рассказы об аннексии Крыма, выступления российских артистов, детали боевых действий на оккупированных частях Украины. При этом пишут, что россияне сейчас воюют с такими же врагами, как во времена Второй мировой войны — то есть против "украинцев-нацистов".

Пропаганда РФ — сравнение войны в Украине с войной о нацистах Фото: Агентство. Новости Пропаганда РФ — фрагмент статьи в журнале "Политрук" Фото: Агентство. Новости

Отметим, президент РФ Владимир Путина 29 февраля 2024 года издал тайный указ о восстановлении должности политруков в ВС РФ — об этом написало росСМИ The Insider. Политруки существовали в армии времен СССР с 1937 по 1942 гг. Главная задача этих армейских чиновников — "политическое воспитание и поддержание морально-психологического состояния солдат". Между тем в марте в РФ состоялись выборы, на которых в очередной раз "победил" глава Кремля. При этом западные издания напоминали, что он и дальше намерен продолжать войну, несмотря на "страдания россиян".

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что ВСУ не смогли остановить прорыв ВС РФ под Харьковом из-за действий западных партнеров. 22 мая госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на упреки члена Республиканской партии, который говорил о ""связывании рук украинцам.