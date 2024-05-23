"Ворог — той самий": Міноборони РФ випустило агітжурнал із ідеями Сталіна (фото)

Російська пропаганда підготувала низку матеріалів для спеціальних військових командирів, які повинні "виховувати" солдатів. Вони використовують ті ж аргументи, що й для війни проти нацистів у Другій світовій війні.

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У російській армії почали працювати так звані "політруки" ("политический руководитель". — Рос.), які повинні переконувати солдатів іти в бій усупереч страху та небезпеці. Для того, щоб агітатори знали, що говорити, Міністерство оборони РФ випустило спеціальний журнал "Политрук". Перший номер цього журналу переповнений спогадами про СРСР та ідеями Йосипа Сталіна. Про нові пропагандистські тексти розповіли в Telegram-каналі неурядового росЗМІ "Агенство.Новости".

На одному з порталів, пов'язаних із Міноборони РФ, журналісти відшукали перший номер "Политрука" у форматі pdf. Вказується, що перший тираж — 999 примірників, його засновником є Головне військово-політичне управління армії (ГВПУ). На перших шпальтах — звернення заступника Міноборони РФ і голови ГВПУ Віктора Горемикіна, який очолює редакторську раду. Горемикін пояснює, що мета видання — навчати політруків впливу на солдатів. Вони мають діяти згідно з досвідом 1942-45 рр. — тобто під час війни СРСР із нацизмом. Одна з його тез — вислів Йосипа Сталіна, який керував СРСР 30 років і вчив, що потрібно для перемоги над ворогом.

"[Солдатам Червоної армії. — Ред.] не вистачає уміння повністю використати проти ворога ту першокласну техніку, яку надає їй наша батьківщина", — сказав Сталін 70 років тому, і саме до посиленого навчання мають закликати політруки своїх підопічних у ЗС РФ.

РосЗМІ також опублікувало п'ять сторінок агітаційного видання Міноборони РФ. На обкладинці — "герой війни", який ділиться досвідом участі бойових діях в Україні.

Пропаганда РФ — обкладинка журналу Міноборони "Политрук" Фото: Агентство. Новости

На інших сторінках політруки повинні дізнатися про свої основні завдання — виховувати віру в непереможність РФ, у її "визвольну місію", у "перемогу", вчити ненавидіти слабкість і невпевненість.

"Політруки повинні використовувати всі наявні засоби, щоб довести наказ командира, аби політично забезпечити його точне та своєчасно виконання", — ідеться в статтях видання.

Пропаганда РФ — які завдання ставить Міноборони перед політруками Фото: Агентство. Новости Пропаганда РФ — як повинні діяти російські політруки Фото: Агентство. Новости

Створюючи агітаційні матеріали, автори використовують досвід низки аналогічних видань СРСР — "Политработник", "Агитатор и пропагандист Красной Армии", "Пропагандист и агитатор Красной Армии", "Пропагандист и агитатор" тощо — про це написав у передмові заступник міністра оборони РФ. Тексти, створені на допомогу агітаторам, містять розповіді про анексію Криму, виступи російських артистів, деталі бойових дій на окупованих частинах України. Водночас пишуть, що росіяни зараз воюють із такими ж ворогами, як за часів Другої світової війни — тобто проти "українців-нацистів".

Пропаганда РФ — порівняння війни в Україні з війною про нацистів Фото: Агентство. Новости Пропаганда РФ — фрагмент статті в журналі "Политрук" Фото: Агентство. Новости

Зазначимо, президент РФ Володимир Путіна 29 лютого 2024 року видав таємний указ про відновлення посади політруків у ЗС РФ — про це написало росЗМІ The Insider. Політруки існували в армії часів СРСР із 1937 по 1942 рр. Головне завдання цих армійських посадовців — "політичне виховання та підтримка морально-психологічного стану солдатів". У березні в РФ відбулися вибори, на яких укотре "переміг" очільник Кремля. Західні видання нагадували, що він і далі має намір продовжувати війну, попри "страждання росіян".

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, що ЗСУ не змогли зупинити прорив ЗС РФ під Харковом через дії західних партнерів. 22 травня держсекретар США Ентоні Блінкен відповів на закиди члена Республіканської партії, який говорив про "зв'язування рук українцям".