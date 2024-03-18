Путін готовий продовжувати, попри страждання росіян: що може зупинити війну, — Reuters

За словами журналістів, Росія має проблеми з економікою, оскільки Путін вкладає все більше грошей саме у війну. Витрати на оборону в РФ потроїлися з початку повномасштабної війни.

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Президент РФ Володимир Путін готовий продовжувати війну проти України, попри те, що звичайні росіяни страждають. Зупинити Кремль може лише падіння цін на нафту. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, Заходу буде складно спроєктувати план, щоби практично позбавити Росію нафтових доходів.

Повідомляється, що Росія має проблеми з економікою, оскільки Путін вкладає все більше грошей саме у війну. Витрати на оборону, які цьогоріч закладено до бюджету в розмірі 10,8 трильйона рублів, потроїлися з початку повномасштабної війни. Водночас інфляція в Росії становить 7,7%, також спостерігається гостра нестача робочої сили.

Видання пише, що Центральний банк РФ підняв відсоткові ставки до 16% і заявив, що офіційна вартість запозичень повинна буде залишатися високою протягом "тривалого періоду", щоб знизити інфляцію до цільового показника 4%. Уряд у Москві ввів контроль за рухом капіталу, щоб підтримати рубль.

За словами журналістів, уряду РФ необхідно буде вжити фіскальних заходів, щоб привести внутрішнє споживання у відповідність до виробництва. На першому місці в списку, найімовірніше, опиниться підвищення податків, орієнтоване на багатших людей і компанії. Путін уже дав про це сигнал. Хоча такі рішення будуть непопулярними серед деяких економічних суб'єктів, опору Кремль не зустріне.

У матеріалі йдеться, що Путін хвалиться тим, що минулого року зростання економіки Росії становило 3,6%. Однак насправді картина дещо інша.

Видання пише, що воєнна економіка за своєю природою не виробляє товарів, які можуть споживати звичайні люди. Оскільки уряд спрямовує більшу частину національного доходу на виробництво танків і снарядів, на споживчі товари та послуги буде менше грошей.

Журналісти наголосили, що Кремлю вдалося захистити росіян від економічних витрат війни за рахунок Фонду національного добробуту для фінансування дефіциту бюджету. Але це є не стійким, оскільки ліквідні активи фонду впали більш ніж удвічі з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також, як повідомляється, війна завдає шкоди середньостроковим перспективам Росії. Західні санкції позбавляють її передових технологій. Продуктивність праці, яку Путін мріє підвищити, першого року війни впала на 3,6%. Інвестиції впали до 19,7% ВВП у 2022 році з 21,4% у 2017 році.

Нагадаємо, ЗМІ також писали, які існують потенційні ризики для економіки РФ. Колишня перша заступниця керівного директора МВФ Енн Крюгер зазначила, що антиросійські санкції призвели до появи кількох посередників, які фактично стали "пральнями" для нафти й інших товарів Російської Федерації.