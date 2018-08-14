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Главная » Мнения » Размер имеет значение. Архивная служба Украины решила брать деньги за историю
Ростислав Камеристов
Ростислав Камеристов

Размер имеет значение. Архивная служба Украины решила брать деньги за историю

Размер имеет значение. Архивная служба Украины решила брать деньги за историю
Фото: РИА Новости

Почему украинцы должны дополнительно платить госучреждениям, которые и так содержатся за их счет

14.08.18 65
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Одним из достижений Революции Достоинства было открытие архивов репрессивных органов времен СССР. Благодаря специальному закону «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», каждый гражданин мог посмотреть и сфотографировать любой документ, не оплатив при этом ни копейки. 

Сегодня, спустя четыре года, мы имеем неожиданный подарок от Укргосархива и Министерства юстиции, ограничивающий доступ и использование информации, хранящейся в государственных и центральных архивах.  

Речь идет об указе Минюста  № 2059/5 от 27.06.2018 года. 

Прежде всего он связывает по рукам и ногам любых исследователей прошлого, особенно историков и генеалогов. При этом новый указ украинского Минюста, является  практически полной копией указа «Об утверждении Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации» от 1 сентября 2017 года. 

Например, указ запрещает исследователям копировать своими средствами документы. Не все, к счастью, а только те, которые больше формата А4 и толще 4 см в корешке. Но по какому принципу Минюст пришел именно к такому размеру — этот вопрос сейчас живо и не без иронии обсуждают между собой историки. 

Получается, что под запрет попадают, например: метрические книги религиозных учреждений всех конфессий, метрические книги гражданской регистрации с территории Венгерской короны, ревизские сказки, переписи населения, посемейные списки и тому подобное. В список запрещенных к копированию документов попали также древние книги, рукописи и берестяные грамоты. Последних, кстати, в Украине было найдено всего три экземпляра, и сейчас они хранятся даже не в архивах, а во Львовском историческом музее.

Итак, если до недавнего времени человек, пишущий, например, дипломную работу, научную диссертацию или статью для журнала мог прийти в архив и сфотографировать любой интересующий его документ, то теперь — нельзя.  Вернее, до 4 см и А4 можно, а все остальное — нет.

Воспользуйтесь техническими средствами архива, заплатите деньги, тогда — пожалуйста.  А то, что техсредства архива зачастую допотопны и качественных копий не делают, и то, что почти все старинные документы (да что там старинные, даже периода СССР до 1934 года) имеют формат более А4, - это как?

Почему вообще мы должны дополнительно платить госучреждениям (и не только архивам), которые и так содержатся за наш счет? 

Выглядит все на практике так. Если раньше исследователь мог сфотографировать на смартфон нужные документы, перебросить их на свой ноутбук и работать, там где ему удобно, то теперь — нет. Бери ручку и лист бумаги, сиди в архиве и переписывай то, что тебя интересует, как во времена Николая Костомарова. 

Долго? Трудно разобрать почерк писаря? Тогда плати. А сколько — это уже вопрос к конкретному архивному учреждению.

Все по-разному берут: кто 12, кто 20, а кто и 63 грн. Представим, что в материале, с которым мы хотим поработать, 200 страниц. Берем по-среднему тарифу. Это уже 4 000 гривен. Доступна ли сейчас эта сумма для студента, аспиранта, да пусть даже доцента? Или краеведа из провинциального музея? Много ли энтузиастов своего дела останется при таких "размерах"? 

А еще запретили использовать свою технику. То есть теперь никто не может прийти в архив со своим качественным профессиональным книжным или архивным сканером, который специально разработан, чтобы не наносить вреда бумаге даже при непосредственном контакте.  Теперь - как раньше: постой, согнувшись в три погибели, помучайся прежде чем сделать качественный снимок дрожащей от напряжения рукой. Но раньше хоть денег за это не брали. Теперь берут.

Правда, и раньше сотрудники архивов не очень охотно разрешали снимать те или иные документы, всячески пытаясь «втюхать» платную услугу. Логика тут была несколько странная: да, архивами пользоваться могут все, документы читать  — на здоровье, но если что-то копируете своими же (!) средствами, то это отдельная услуга архива — платите!

До нового указа Минюста можно было отстоять свое право на бесплатную копию. Сейчас уже нельзя, все законно

Еще одно новшество в указе —  если вы ищите своего предка, уже нельзя просто прийти и полистать метрики. Сначала нужно предоставить документы, которые подтверждают ваше родство с предком. А если он не по прямой линии, то сначала найдите его прямых потомков и возьмите у них согласие на  поиск. Получилось? Теперь смело можете выискивать его данные. Ничего не поделаешь — в Минюсте это называют защитой персональных данных. Это мощный удар по генеалогическим исследованиям, которые в Украине и так находятся в зародышевом состоянии. 

Но самое прелестное в указе Минюста — запрет на копирование информации, которая содержится в автоматизированных информационно-поисковых системах, базах данных архива, учетных и справочных документах архива (неопубликованных описаниях, каталогах, картотеках). Иными словами, вы не можете скопировать перечень того, что находиться в архиве. Или, по крайней мере, должно там находиться. А где оно на самом деле — большой вопрос. Возможно, на реставрации. Возможно, в частной коллекции. Или на частном аукционе. Я встречал на просторах Сети дивные лоты:  футляр от печати Франца-Иосифа II, судебные печати времен Польской Республики. А ведь такой инвентарь в свое время передавался именно в архивный фонд. 

Такая вот украинская «реформа» архивного дела. Во всем мире государства сами переводят в цифровой формат свои архивные фонды, львиную часть из которых выкладывают в Сеть для общего пользования без всяких ограничений на копирование своими средствами. А в Австралии, например, вас просто не пустят в архив с шариковой ручкой.  

Парадокс, но сейчас архивы бывших спецслужб СССР более открыты к украинским гражданам, нежели обычные государственные. То есть, хочешь почитать и отфотографировать указ начальника НКВД — пожалуйста. А хочешь скопировать, к примеру, грамоту градоначальника Горишних Плавней о торговле самогоном на днепровской барже — плати. Ибо документ может не вписаться в рамки «А4x4 см», оказаться большим и толстым. Размер, конечно, имеет значение, но меру то знать надо.

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