Пандемия – мать родная. Как фармкомпании заработают миллиарды на вакцинах от коронавируса

Англо-шведская AstraZeneca получила заказов на 3,2 млрд вакцин. Стоимость одной вакцины — 4 дол. Доход — 12,8 млрд дол! Это половина дохода, который получила компания в 2019 году — 24,3 млрд дол.

Pfizer получил заказов на 1,1 млрд вакцин. Стоимость — 19,5 дол. Доход — 21,5 млрд дол! Это тоже половина дохода, который получила компания в 2019 году — 51,75 млрд дол.

И самое интересное. Moderna. Заказы на 0,8 млрд вакцин. Цена от 10 до 50 дол. К примеру, США закупили 100 млн вакцин по 15 дол. Это 1,5 млрд дол! Потенциальный доход будет в диапазоне от 8 млрд до 40 млрд долл.

А знаете, какой доход получила эта американская компания в 2019 году? 60 млн (не млрд) дол. И выходит, что благодаря эпидемии, небольшая и ранее никому неизвестная компания получит доход, сравнимый с ведущими фармкомпаниями мира.

Как она ворвалась в этот клуб? А все просто. В мае 2020 Дональд Трамп объявил о программе Warp Speed. По ней правительство США финансировало усилия фармкомпаний по разработке вакцины.

И Moderna. получила гранты от государства на 800 млн дол. А потом и заказ на 1,5 млрд дол. Кстати, AstraZeneca и Pfizer тоже получили гранты от США.

Вот так легким взмахом руки правительство США создало будущего фармацевтического гиганта.

Неудивительно, кстати, что капитализация компании сейчас составляет 56 млрд долл!

В интересное время живем.

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