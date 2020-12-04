Разделы
Материалы
Мнения

Пандемия – мать родная. Как фармкомпании заработают миллиарды на вакцинах от коронавируса

Хотите узнать, сколько могут заработать ведущие мировые фармацевтические компании на продаже вакцины от коронавируса?

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист, аналитик
139

Англо-шведская AstraZeneca получила заказов на 3,2 млрд вакцин. Стоимость одной вакцины — 4 дол. Доход — 12,8 млрд дол! Это половина дохода, который получила компания в 2019 году — 24,3 млрд дол.

Pfizer получил заказов на 1,1 млрд вакцин. Стоимость — 19,5 дол. Доход — 21,5 млрд дол! Это тоже половина дохода, который получила компания в 2019 году — 51,75 млрд дол.

И самое интересное. Moderna. Заказы на 0,8 млрд вакцин. Цена от 10 до 50 дол. К примеру, США закупили 100 млн вакцин по 15 дол. Это 1,5 млрд дол! Потенциальный доход будет в диапазоне от 8 млрд до 40 млрд долл. 

А знаете, какой доход получила эта американская компания в 2019 году? 60 млн (не млрд) дол. И выходит, что благодаря эпидемии, небольшая и ранее никому неизвестная компания получит доход, сравнимый с ведущими фармкомпаниями мира. 

Как она ворвалась в этот клуб? А все просто. В мае 2020 Дональд Трамп объявил о программе Warp Speed. По ней правительство США финансировало усилия фармкомпаний по разработке вакцины. 

И Moderna. получила гранты от государства на 800 млн дол. А потом и заказ на 1,5 млрд дол. Кстати, AstraZeneca и Pfizer тоже получили гранты от США.

Вот так легким взмахом руки правительство США создало будущего фармацевтического гиганта.

Неудивительно, кстати, что капитализация компании сейчас составляет 56 млрд долл! 

В интересное время живем.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.