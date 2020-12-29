Разделы
Материалы
Мнения

История одного неудачника. Как "Тойота" покорила Америку

Как "Тойота" прошла путь от компании-неудачницы до одного из лидеров мирового рынка, а японцы постеснили американцев на их же собственном рынке полупроводников, но американский бизнес отбил конкурентную атаку с помощью поддержки государства.

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист, аналитик
133

Однажды, решила одна компания из развивающейся страны продавать Америке свои автомобили. До этого момента страна была известна, как производитель дешевых копий западных товаров. Опыта в разработке и выводе на рынок собственных оригинальных брендов у нее было мало. Зато были большие амбиции.

В общем, сделали они первую малолитражку. Для них она казалась чудом техники, и жителей страны распирало от гордости за свой автомобиль.

Только клиенты в Америке так не считали. Они считали этот автомобиль ужасным и примитивным. Его никто не хотел покупать. Первые продажи провалились с треском. Машину пришлось отозвать с рынка.

После этого случая, граждане страны, о которой идет речь, разделились на два лагеря. Одни считали, что нужно пробовать и дальше. Просто, инженерам и промышленникам требуется больше времени.

Другие не соглашались. И их аргументы тоже были весомыми. На разработку авто потратили 25 лет и кучу денег. И что они получили? Автомобиль который никому не нужен. Компании нужно бросить пустые мечты и продолжать заниматься проверенным направлением — текстилем. А автомобили пусть производят те, кто умеет это делать.

Парадоксально, но ситуация, описанная выше, происходила в Японии в 1958 году. А компания-неудачница называлась "Тойота", на то время "Тойопет", которая начав производство авто еще до войны, в 1933 году, за следующие четверть века так и не смогла создать качественный продукт.

Если бы победили скептики, мы бы, наверное, никогда не узнали о японских авто, которые сейчас не без оснований считаем эталоном качества.

Спустя несколько десятилетий японцы так преуспели в промышленных инновациях, что уже создавали со своей продукцией серьезную конкуренцию американским компаниям на американском же внутреннем рынке. Что не могло не беспокоить штатовский бизнес. 

В середине 80-ых Роберт Нойс, основатель Intel, обивал пороги Белого дома. В то время он был главой Американской ассоциации полупроводников, которая была создана, чтобы лоббировать интересы отрасли в правительстве.

Ситуация, и правда, была критической. Американские производители проигрывали японцам по всем фронтам. Это была реальная угроза исчезновения целых отраслей в США.

Японская продукция была инновационной и качественной. А самое главное, что она была более дешевой. И потому, когда стоял вопрос покупки товара, то сами же американцы "непатриотично" отдавали предпочтения японским аналогам.

Ценовая конкуренция приводила к тому, что американцам приходилось тоже снижать цены на свою продукцию и продавать ниже себестоимости. А это вело к убыткам и угрозе банкротства.

Потому, такие люди как Нойс и били во все колокола, пытаясь получить поддержку от государства, наплевав на рыночные догмы о честной конкуренции. Чего греха таить, все методы хороши, если битва идет не на жизнь, а на смерть.

Государство услышало. Вероятно, потому, что само вложило очень много денег в создание и развитие отрасли, и не было заинтересовано в том, чтобы так бездарно ее потерять.

В результате протекционистских мер США вынудили Японию сесть за стол переговоров и подписать US-Japan Semiconductor Agreement (Соглашения в области полупроводников) в 1986 году.

Данным соглашением контролировался объем продаж японских полупроводников в США, регулировались цены на японские микросхемы, а так же оговаривалось содействие японского правительства в увеличении продаж американских производителей на территории Японии.

Цены, которые согласовали американцы для японцев, оказались на 40% выше, чем японцы продавали европейцам. Европейцы, да и сами японцы, обвиняли американцев в нечестной конкуренции. Также, на голову правительства посыпалось много критики за то, что они таким образом делают неконкурентнымы внутренних производителей компьютеров.

Цирк с честной конкуренцией на этом не закончился. Роберт Нойс совместно с другими американскими предпринимателями инициировал создание государственно-частного консорциума Sematech. В этом консорциуме обьединились 14 компаний — производителей полупропроводников, среди которых были такие известные гиганты, как IBM, AMD, Intel, Hewlett-Packard.

Совместно с правительством США они работали над возобновлением конкурентоспособности полупроводниковой отрасли. Правительство США напрямую участвовало в финансировании разных проектов остальных участников консорциума, и занималось этим вплоть до 1998 года.

Несмотря на то, что США, в итоге, все же проиграли конкуренцию Японии, американской полупроводниковой отрасли не дали умереть, сохранив рабочие места. Наоборот, смогли защитить, сохранить и дать толчок вперед. Отрасль, с помощью государства, не только вернула утерянные позиции, но и является, в настоящее время, главным создателем технологических инноваций в США.

Какие выводы? Я промолчу. Выводы делайте сами.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.