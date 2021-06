Протасевич на ОНТ. Что осталось за кадром

Жду интервью Романа Протасевича на белорусском ТВ о том, что он — боец ХАМАСа, и все, что произошло с рейсом Ryanair — это спецоперация, разработанная именно им. Что именно он придумал операцию по захвату и угону гражданского лайнера в воздушном пространстве Беларуси, с целью введения санкций в отношении режима Лукашенко.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Да, конечно, это — сарказм. Но не юмор. Ибо не смешно. Пять лет назад, когда в плену Кремля уже находились украинские политзаключенные, в т.ч. "крымская четверка" (Сенцов-Кольченко-Афанасьев-Чирний), я написал подзамочный пост, который процитирую здесь (в переводе на русский):

"Нет хороших, сильных и вменяемых людей, которые не сломались бы под "правильно" выбраными пытками. Те, кто выстояли под пытками — герои; те, кто нет — не "предатели", как нас учили в детстве, а просто люди, как и все мы. Под "эффективными" пытками люди говорят не правду, а то, что прекратит пытки".

Противоречий в этих пунктах нет. И не только потому, что есть исключения (а они, конечно, есть — и я лично знаком с некоторыми из них). А и потому, что палачи бывают ленивы и неинициативны, действуют "по разнарядке", и не ко всем находят этот ужасный "ключик".

Так получилось, что о пытках я (как и все, кто работают с беженцами) знаю немало. И часто самые эффективные пытки — это не физическое насилие по отношению к самому человеку, а насилие (или его угроза) над родными, близкими или иначе важными для узника людьми.

Поэтому видеопризнания любого человека, который находится в полном распоряжении диктаторского режима, использующего пытки, ценны только в одном: можно убедиться, что этот человек жив, может двигаться и говорить.

Иногда это "признание" позволяет оценить физическое состояние узника. Остальное можно обсуждать только тогда, когда человек окажется на свободе и в безопасности.

Поэтому любые люди, которые будут выстраивать на основании "интервью" Романа Протасевича на ОНТ, какие-то "умозаключения", "размышления" и "выводы", и/ли осуждать Романа — для меня (лично, субъективно, но — на основании моих некоторых знаний и, боюсь, богатого рабочего опыта) будут:

Важно

Освободить Протасевича. Как Украина может повлиять на Лукашенко и помочь опальному блогеру

- либо не очень умными людьми (это эвфемизм, я пытаюсь быть вежливым — тут должно быть другое слово), которые рассуждают о том, о чем не имеют представления;

- либо людьми, которые сознательно работают на палачей.

И других вариантов у меня нет.

Важно, когда человек, находящийся in custody of the state (в ситуации диктаторского режима корректным переводом будет "в заложниках государства"), появляется на видео.

Потому, что понятно, что этот человек жив и пребывает в том или ином состоянии здоровья. Но больше — ни в каком ином смысле.

У меня все.

Фото — скриншот с "интервью". Многие обратили внимание на запястья Романа, с тем, что выглядит, как следы от наручников.

Первоисточник.