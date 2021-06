Протасевич на ОНТ. Що залишилося за кадром

Чекаю інтерв'ю Романа Протасевича на білоруському ТБ про те, що він — боєць ХАМАСу, і все, що сталося з рейсом Ryanair — це спецоперація, розроблена саме ним. Що саме він придумав операцію із захоплення та угону цивільного лайнера в повітряному просторі Білорусі, з метою введення санкцій щодо режиму Лукашенка.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Так, звичайно, це — сарказм. Але не гумор. Бо не смішно. П'ять років тому, коли в полоні Кремля вже перебували українські політв'язні, у т.ч. "Кримська четвірка" (Сенцов-Кольченко-Афанасьєв-Чирній), я написав пост "під замок", який процитую тут (у перекладі російською):

"Немає хороших, сильних і осудних людей, які не зламалися б під "правильно" обраними тортурами. Ті, хто вистояли під тортурами — герої, ті, хто ні — не "зрадники", як нас вчили в дитинстві, а просто люди, як і всі ми. Під "ефективними" тортурами люди говорять неправду, а те, що припинить катування".

Протиріч у цих пунктах немає. І не тільки тому, що є винятки (а вони, звичайно, є — і я особисто знайомий з деякими з них). А й тому, що кати бувають ліниві і неініціативні, діють "за рознарядкою", і не до всіх знаходять цей жахливий "ключик".

Так вийшло, що про тортури я (як і всі, хто працює з біженцями) знаю чимало. І часто найефективніші тортури — це не фізичне насильство щодо самої людини, а насильство (або його загроза) над рідними, близькими чи іншими важливими для в'язня людьми.

Тому відеозізнання будь-якої людини, яка перебуває в повному розпорядженні диктаторського режиму, який використовує тортури, цінні тільки в одному: можна переконатися, що ця людина жива, може рухатися і говорити.

Іноді це "зізнання" дозволяє оцінити фізичний стан в'язня. Решту можна обговорювати тільки тоді, коли людина опиниться на волі і в безпеці.

Тому будь-які люди, які будуть вибудовувати на підставі "інтерв'ю" Романа Протасевича на ОНТ, якісь "умовиводи", "роздуми" і "висновки", і/чи засуджувати Романа — для мене (особисто, суб'єктивно, але — на підставі моїх деяких знань і, боюся, багатого робочого досвіду) будуть:

Важливо

Звільнити Протасевича. Як Україна може вплинути на Лукашенка і допомогти опальному блогеру

- або не дуже розумними людьми (це евфемізм, я намагаюся бути ввічливим — тут повинно бути інше слово), які міркують про те, про що не мають уявлення;

- або людьми, які свідомо працюють на катів.

І інших варіантів у мене немає.

Важливо, коли людина, яка перебуває in custody of the state (у ситуації диктаторського режиму коректним перекладом буде "в заручниках держави"), з'являється на відео.

Тому що зрозуміло, що ця людина жива і перебуває в тому чи іншому стані здоров'я. Але більше — ні в якому іншому сенсі.

У мене все.

Фото — скріншот з "інтерв'ю". Багато хто звернув увагу на зап'ястя Романа, де начебто є сліди від наручників.

Першоджерело.