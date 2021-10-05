Личной информации больше не будет. Чем опасен для украинцев законопроект об СБУ
В парламенте планируют принять законопроект о Службе безопасности Украины. Текст содержит серьезные угрозы базовым гражданским правам украинцев, закрепленным в Конституции нашей страны.
Прочитайте сейчас, потому что завтра будет поздно!
В парламенте планируют принять законопроект о Службе безопасности Украины. Текст содержит серьезные угрозы. Они неизбежно ударят по самим народным депутатам, если во время голосования они не проведут с голоса в зале соответствующие правки.
Во-первых. Частной информации больше не существует, согласно нормам продвигаемого в парламенте законопроекта СБУ может требовать доступ к любой информации даже без решения суда.
То есть, уже завтра, после принятия законопроекта, к вам в офис может прийти СБУ и потребовать порыться в вашем персональном компьютере и базах данных. Неважно, вы журналист, юрист, исследователь, медик, общественный активист и т.п. и какую конфиденциальную информацию там храните.
Не может быть? Вот так звучит ч.3 ст.13 законопроекта: "Для получения информации Служба безопасности Украины может использовать … прямой доступ к автоматизированным информационным, справочным системам, учета, реестров, банков или баз данных, держателем (администратором) которых являются предприятия, учреждения и организации любой формы собственности, а также получать от них копии информационных фондов указанных систем с их обновлением в режиме реального времени".Важно
Во-вторых. Вся информация операторов и провайдеров телекоммуникаций будет выдаваться СБУ без всякой санкции суда.
Это прямо противоречит статье 31 Конституции Украины, которая гарантирует тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, и предусматривает исключения только на основе решения суда.
Теперь СБУ просто на раз может снять информацию о вашем персональном трафике и многое другое.Важно
Смотрим ч.4 ст.13 законопроекта: "Служба безопасности Украины также может получать:
1) информацию, которая находится у операторов и провайдеров телекоммуникаций, о связи, абонента, предоставления телекоммуникационных услуг, в том числе о получении услуг, их продолжительность, содержание, маршруты передачи и тому подобное".
Надеюсь, у народных депутатов остался инстинкт самосохранения, и они исправят эти положения прямо во время голосования в зале.
Лояльность руководства государства вещь изменчивая, а пребывание у власти временное. А нам всем в этой стране жить.