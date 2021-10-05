Особистої інформації більше не буде. Чим небезпечний для українців законопроєкт про СБУ

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У парламенті планують ухвалити законопроєкт про Службу безпеки України. Текст містить серйозні загрози. Вони неминуче вдарять по самих народних депутатах, якщо під час голосування вони не проведуть з голосу в залі відповідні правки.

По перше. Приватної інформації більше не існує, згідно з нормами, що просувається в парламенті законопроєкту СБУ може вимагати доступ до будь-якої інформації навіть без рішення суду.

Тобто, вже завтра, після ухвалення законопроєкту, до вас в офіс може прийти СБУ і вимагати поритися у вашому персональному комп'ютері та базах даних. Неважливо, ви журналіст, юрист, дослідник, медик, громадський активіст тощо і яку конфіденційну інформацію там зберігаєте.

Не може бути? Ось так звучить ч. 3 ст. 13 законопроєкту: "Для отримання інформації Служба безпеки України може використовувати... прямий доступ до автоматизованих інформаційних, довідкових систем, обліку, реєстрів, банків або баз даних, власником (адміністратором) яких є підприємства, установи та організації будь-якої форми власності, а також отримувати від них копії інформаційних фондів зазначених систем з їхнім оновленням у режимі реального часу".

По-друге. Уся інформація операторів і провайдерів телекомунікацій буде видаватися СБУ без жодної санкції суду.

Це прямо суперечить статті 31 Конституції України, яка гарантує таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, і передбачає винятки тільки на основі рішення суду.

Тепер СБУ просто на раз може зняти інформацію про ваш персональний трафік і ще багато іншого.

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Дивимося ч. 4 ст. 13 законопроєкту: "Служба безпеки України також може отримувати:

1) інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, зокрема про отримання послуг, їхню тривалість, зміст, маршрути передавання тощо".

Сподіваюся, у народних депутатів залишився інстинкт самозбереження, і вони виправлять ці положення прямо під час голосування в залі.

Лояльність керівництва держави річ мінлива, а перебування при владі тимчасове. А нам усім у цій країні жити.

Першоджерело.