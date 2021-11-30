Цена карантина. Как изменится стоимость аренды недвижимости в "красной зоне

Руководитель группы по качеству контента OLX Недвижимость Юлия Ковбаса рассказывает в эксклюзивной колонке для ФОКУСА о возможных изменениях на рынке аренды недвижимости в период действия "красной зоны " коронавирусного карантина.

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Арендовать хорошее жилье по ​​разумной цене – всегда задача со звездочкой. Но что получится, если на показатели, которые и так подскочили за последние полгода и не исключено, что это не финальный рост, повлияет еще один фактор – введение красной зоны на уровне всей страны и локдаун?

Сегодня Киев и 18 областей Украины из 25 находятся в красной зоне. Только Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области в желтой зоне и 2 в оранжевой – Полтавская и Харьковская.

И, несмотря на неуверенность населения в ближайшем будущем, ситуация на рынке аренды недвижимости выглядит совсем иначе.

К примеру, в прошлом году, после первого локдауна и до осени, цены на долгосрочную аренду в столице снизились от 6 до 9%. В этом году рынок начал постепенно восстанавливаться и стабилизироваться.

Если взять нынешнюю стоимость двухкомнатной квартиры в трех самых больших по площади районах столицы (Голосеевский, Деснянский и Дарницкий), арендная плата будет варьироваться от 9 до 17 тысяч гривен. Этот показатель за последние шесть месяцев вырос до 4%.

Но учитывая, что за осень 2021 года потенциальные арендаторы жилья удовлетворили свой спрос почти полностью, эксперты прогнозируют, что стоимость аренды в течение следующего квартала существенно не изменится.

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Стоимость аренды жилья зависит от нескольких факторов

Безусловно, на цену влияет множество факторов – площадь квартиры и ее ремонт, комфортабельность района, удачная транспортная развязка и сезон.

Так, в первый месяц лета количество объявлений о долгосрочной аренде ниже, а осенью и до начала отопительного сезона — значительно увеличивается. К примеру, летом суммарно объявлений по аренде однокомнатных квартир в Одессе было 7 тысяч, а в сентябре – уже 10,5 тысяч.

Еще один важный показатель – коммунальные тарифы. Значительное повышение цен, особенно отопление, может напрямую влиять на стоимость аренды жилья. Однако с точки зрения возможностей арендаторов "платить больше" есть определенный предел и коммунальные расходы не могут превышать треть ежемесячной аренды квартиры.

При этом, большая часть жилищного фонда на вторичном рынке является еще советскими домами, где счет за отопление может составить дополнительные 40-50% стоимости аренды. Следовательно, поднятие арендной платы с одновременным ростом коммуналки может привести к невозможности платить такие деньги и оттоку арендаторов, что не выгодно и арендодателям.

Следует отметить и переориентацию самих арендодателей. Сегодня, согласно нашему количественному опросу, 88% сдаваемых объектов – это долгосрочная аренда квартир, а 12% – посуточная аренда.

Поэтому, учитывая риски введения красной зоны по всей стране и статистику по ценам на жилье с коммунальными услугами, до конца отопительного сезона для украинцев стоимость аренды если и будет расти, то очень не существенно — не более чем на 2-3% и для новых жителей.

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Спрос формирует потребности арендаторов

Главным критерием для аренды жилья в период изменений на рынке и в целом по стране, кроме цены, является надежность и уверенность в арендодателе.

Первым и важнейшим пунктом при аренде, позволяющим обезопасить обе стороны от неприятных ситуаций, особенно в нестабильные времена, является заключение договора, в котором будут детально прописаны права и обязанности каждой стороны, срок действия документа, периоды внесения арендной платы, стоимость жилья ( и/или возможно его повышение) и сумму залога, которая является гарантией добросовестного поведения жильца.

Не менее важные факторы – безопасность, соответствие жилья базовым необходимым бытовым потребностям и, конечно, адаптированность пространства к потенциальной удаленной работе.

В нынешних реалиях, когда люди могут столкнуться с ограничениями из-за правил "красной зоны" как с точки зрения географии, так и с точки зрения публичных мест, квартира – это уже не просто место, чтобы переночевать, а гораздо больше.