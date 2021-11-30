Ціна карантину. Як зміниться вартість оренди нерухомості у "червоній зоні"

Орендувати гарне житло за розумною ціною — завжди завдання із зірочкою. Але що вийде, якщо на показники, які й так підскочили за останні пів року та не заперечують, що це не фінальне зростання, вплине ще один фактор — запровадження червоної зони на рівні всієї країни та локдаун?

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Сьогодні Київ і 18 областей України з 25 знаходяться у червоній зоні. Лише Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська та Чернівецька області у жовтій зоні та 2 в помаранчевій — Полтавська та Харківська.

І попри невпевненість населення у найближчому майбутньому, ситуація на ринку оренди нерухомості виглядає зовсім інакше.

Наприклад, минулого року, після першого локдауну та до осені, ціни на довгострокову оренду в столиці знизилися від 6 до 9%. Цьогоріч ринок почав поступово відновлюватися і стабілізуватися.

Якщо взяти нинішню вартість двокімнатної квартири у трьох найбільших за площею районах столиці (Голосіївський, Деснянський і Дарницький), орендна плата варіюватиметься від 9 до 17 тисяч гривень. За останні шість місяців цей показник зріс до 4%.

Але з огляду на те, що за осінь 2021 року потенційні орендарі житла задовольнили свій попит майже повністю, експерти прогнозують, що вартість оренди протягом наступного кварталу суттєво не зміниться.

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Вартість оренди житла залежить від кількох факторів

Безумовно, на ціну впливає безліч факторів — площа квартири та її ремонт, комфортабельність району, вдала транспортна розв'язка та сезон.

Так, у перший місяць літа кількість оголошень про довгострокову оренду нижча, а восени і до початку опалювального сезону значно збільшується. Наприклад, улітку сумарно оголошень з оренди однокімнатних квартир в Одесі було 7 тисяч, а у вересні — вже 10,5 тисячі.

Ще один важливий показник — комунальні тарифи. Значне підвищення цін, особливо опалення, може впливати на вартість оренди житла. Проте з погляду можливостей орендарів "платити більше" є певна межа, і комунальні витрати не можуть перевищувати третину щомісячної оренди квартири.

При цьому, більшість житлового фонду на вторинному ринку є ще радянськими будинками, де рахунок за опалення може становити додаткові 40-50% вартості оренди. Отже, підвищення орендної плати з одночасним зростанням комуналки може призвести до неможливості платити такі гроші та відтоку орендарів, що не вигідно й орендодавцям.

Варто зазначити і переорієнтування власне орендодавців. Сьогодні, згідно з нашим кількісним опитуванням, 88% об'єктів, що здаються, — це довгострокова оренда квартир, а 12% — подобова оренда.

Тож враховуючи ризики запровадження червоної зони по всій країні та статистику за цінами на житло з комунальними послугами, до кінця опалювального сезону для українців вартість оренди якщо й зростатиме, то дуже не суттєво — не більш ніж на 2-3% і для нових мешканців.

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Попит формує потреби орендарів

Головним критерієм для оренди житла в період змін на ринку й у цілому по країні, крім ціни, є надійність і впевненість в орендодавці.

Першим і найважливішим пунктом в процесі оренди, що дозволяє убезпечити обидві сторони від неприємних ситуацій, особливо в нестабільні часи, є укладення договору, в якому будуть детально прописані права й обов'язки кожної сторони, термін дії документа, періоди внесення орендної плати, вартість житла (та/або можливе його підвищення) та сума застави, яка є гарантією сумлінної поведінки мешканця.

Не менш важливі фактори — безпека, відповідність житла базовим необхідним побутовим потребам і, звичайно, адаптованість простору до потенційної віддаленої роботи.

У нинішніх реаліях, коли люди можуть зіткнутися з обмеженнями через правила "червоної зони" як із погляду географії, так і з точки зору публічних місць, квартира — це вже не просто місце, щоб переночувати, а набагато більше.