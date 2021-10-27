Вдвічі більше за середню зарплату: скільки отримують і чого чекають українські робітники

Керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна в авторській колонці спеціально для Фокуса поділилася результатами опитування щодо оплат та умов роботи серед 24 тис. працівників України.

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Ситуація на ринку

У середньому робітничий спеціаліст в Україні отримує 20 тис. грн на місяць. Такі дані ми отримали, проаналізувавши ринок вакансій. Звісно, найбільше отримують у столиці — 26 тис., але й в Харківській, Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях дохід тримається на рівні 17-21 тис. грн. Це на 25% — 84% більше за середню зарплату в Україні, яка наразі складає 13,5 тис. грн.

Якщо деталізувати по спеціальностях, то найбільш оплачувані спеціальності "блакитних комірців" в Україні зараз виглядають так:

комбайнер — 40 тис. грн;

плиточник, штукатур та фасадник — 30 тис. грн;

каменяр — 27,5 тис. грн;

водій навантажувальника — 26 тис. грн.

Зрозуміло, що для цих спеціальностей необхідні технічні навички, часто — профільна освіта. Але така зарплата для випускників професійно-технічних закладів — це гідна мотивація працювати за фахом. Для абітурієнтів та батьків — це може стати вагомим аргументом у плануванні майбутньої кар'єри.

Важливо

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Для тих, хто шукає роботу "тут і зараз" є буквально тисячі вакансій водіїв та продавців, вантажників, різноробочих та кухарів. Зарплати у таких працівників починаються від 10 тис. грн і вище. У цих сферах працює понад 51% робітничих спеціалістів України й з року в рік кількість вакансій тільки зростає.

Наприклад,роботодавці у підприємствах транспорту та логістики тільки за перше півріччя шукали 35 тис. працівників — це майже на 10% більше, аніж у 2020 році. Середня зарплата відкоригувалася на 3-5% відповідно до рівня інфляції і тепер складає 15,5 тис. грн.

Що каже державна статистика

Загалом заборгованість по зарплатах в Україні складає майже 4 млрд грн, найбільший відсоток — перед шахтарями — 19% від загальної кількості робітників, працівники водопостачання — 8%, науковці — 8%. Через це, Мінфін у 2021 році виділив понад мільярд грн на виплати допомоги по безробіттю.

Натомість у будівництві показник спеціалістів без роботи складає лише 1,4%, у сільському господарстві — 0,5%, а у сфері роздрібної торгівлі, транспорту, за даними Держстату, — заборгованостей немає. Тобто приватні підприємства практично навчилися саморегуляції: кількість вакансій у робітничих сферах та оплата дозволяють бізнесу вчасно виплачувати зарплату та коригувати її відносно інфляції.

Очима працівників

Щоб зрозуміти ситуацію зсередини, ми опитали 24 тис. респондентів, які заходили на OLX Робота протягом місяця. Кожний десятий працівник був вимушений шукати нове місце роботи через пандемію. Однак "блакитні комірці", за даними опитування, набагато швидше знаходили нове місце: половина учасників дослідження — всього за 2 тижні, ще 30% — протягом місяця.

Це означає, що цей сегмент ринку праці дуже мобільний порівняно з державним сектором, де працівники можуть роками знаходитися у статусі тимчасово безробітних.

Серед факторів — не тільки велика кількість пропозицій, а й легше ставлення до своєї спеціальності. 65% робітничих спеціалістів не переживають про престиж своєї професії — вони обирають вакансії, що краще оплачуються, та комфортніші умови праці.

На розвиток цього сектору значно впливає й бажання 31% робітників до міграції у країни ЄС. За даними нашого дослідження у березні, більшості українців — 70% — роботодавці за кордоном надають безоплатне житло, 33% — мають бонуси за гарні результати праці, 29% — отримують страхування, а 24% — компенсують вартість харчування.

Все це зумовлює високий попит на українців для роботи за межами України. І все це повинно мотивувати українських роботодавців підвищувати зарплати, купувати сучасну техніку та покращувати умови праці. У сферах будівництва та ремонту, сільського господарства, транспорту й логістики ми вже бачимо позитивну тенденцію. У першу чергу — через складність знайти кваліфікованого співробітника.

Водночас, наприклад, у роздрібній торгівлі чи у сфері доставки повільніше реагують на вимоги працівників, тому й частіше стикаються з проблемою "текучки" кадрів та постійним пошуком нових робітників.