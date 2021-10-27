Вдвое больше средней зарплаты: сколько получают и чего ожидают украинские рабочие

Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина в авторской колонке специально для Фокуса поделилась результатами опроса по оплате и условиям работы среди 24 тыс. украинских рабочих.

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Стереотип о том, что электрики, штукатуры и другие рабочие живут от зарплаты до зарплаты, давно в прошлом. Средний доход опытного комбайнера сейчас составляет 40 тыс. грн в месяц, а представители десяти наиболее оплачиваемых рабочих специальностей получают не менее 24 тыс. грн. Зарплаты "голубых воротничков" в Украине растут высокими темпами — вслед за спросом на них.

Ситуация на рынке

В среднем рабочий специалист в Украине получает 20 тысяч гривен в месяц. Такие данные мы получили, проанализировав рынок вакансий. Конечно, больше получают в столице — 26 тыс., но и в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Львовской областях доход держится на уровне 17-21 тыс. грн. Это на 25% — 84% больше средней зарплаты в Украине, которая сейчас составляет 13,5 тыс. грн.

Если детализировать по специальностям, то наиболее оплачиваемые специальности "голубых воротничков" в Украине выглядят так:

комбайнер — 40 тыс. грн;

плиточник, штукатур и фасадник – 30 тыс. грн;

каменщик – 27,5 тыс. грн;

водитель погрузчика — 26 тыс. грн.

Понятно, что для этих специальностей необходимы технические навыки, часто профильное образование. Но такая зарплата для выпускников профессионально-технических заведений — это достойная мотивация работать по специальности. Для абитуриентов и родителей это может стать весомым аргументом в планировании будущей карьеры.

Важно

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Для тех, кто ищет работу здесь и сейчас, буквально тысячи вакансий водителей и продавцов, грузчиков, разнорабочих и поваров. Зарплаты таких работников начинаются от 10 тыс. грн и выше. В этих областях работает более 51% рабочих специалистов Украины и из года в год количество вакансий только растет.

Например, работодатели в предприятиях транспорта и логистики только за первое полугодие искали 35 тыс. работников — почти на 10% больше, чем в 2020 году. Средняя зарплата откорректировалась на 3-5% по уровню инфляции и теперь составляет 15,5 тыс. грн.

Что говорит государственная статистика

В целом, задолженность по зарплатам в Украине составляет почти 4 млрд грн, наибольший процент — перед шахтерами — 19% от общего количества рабочих, работники водоснабжения — 8%, ученые — 8%. Поэтому Минфин в 2021 году выделил более миллиарда грн на выплаты пособий по безработице.

В строительстве же показатель специалистов без работы составляет лишь 1,4%, в сельском хозяйстве — 0,5%, а в сфере розничной торговли, транспорта, по данным Госстата, — задолженностей нет. То есть, частные предприятия практически научились саморегуляции: количество вакансий в рабочих сферах и оплата позволяют бизнесу своевременно выплачивать зарплату и корректировать ее в отношении инфляции.

Глазами работников

Чтобы понять ситуацию изнутри, мы опросили 24 тыс. респондентов, которые ходили на OLX Работа в течение месяца. Каждый десятый работник был вынужден искать новое место работы из-за пандемии. Однако "голубые воротнички", по данным опроса, гораздо быстрее находили новое место: половина участников исследования — всего за две недели, еще 30% — в течение месяца.

Это означает, что данный сегмент рынка труда очень мобилен по сравнению с государственным сектором, где работники могут годами находиться в статусе временно безработных.

Среди факторов — не только большое количество предложений, но и более легкое отношение к своей специальности. 65% рабочих специалистов не переживают о престиже своей профессии — они выбирают более оплачиваемые вакансии и более комфортные условия труда.

На развитие этого сектора оказывает значительное влияние и стремление 31% рабочих к миграции в страны ЕС. По данным нашего исследования в марте, большинству украинцев — 70% — работодатели за границей предоставляют безвозмездное жилье, 33% — имеют бонусы за хорошие результаты труда, 29% — получают страхование, а 24% — компенсируют стоимость питания.

Все это обуславливает высокий спрос на украинцев для работы за пределами Украины. И все это должно мотивировать украинских работодателей повышать зарплату, покупать современную технику и улучшать условия труда. В сфере строительства и ремонта, сельского хозяйства, транспорта и логистики мы уже видим положительную тенденцию. В первую очередь — из-за сложности найти квалифицированного сотрудника.

В то же время, например, в розничной торговле или в сфере доставки медленнее реагируют на требования работников, поэтому и чаще сталкиваются с проблемой "текучки" кадров и постоянным поиском новых работников.