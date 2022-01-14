Обуздать алгоритмы. Как искусственный интеллект помогает Китаю в борьбе за мировое лидерство

Еще в 2017 российский президент Владимир Путин объявил, что страна, добившаяся лидерства в создании искусственного интеллекта, "будет властелином мира".

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Но на дворе 21-й, а не 20-й век, когда "властелином мира" однозначно становился тот, кто создавал атомное оружие. Сегодня технологическое лидерство – понятие довольно размытое. Поди разберись, кто сегодня лидер в ИИ: США или Китай.

Поэтому прагматичный Китай избрал иной путь. И не просто избрал, но и разработал трехлетнюю дорожную карту движения по этому пути.

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Логика Китая, с одной стороны, проста, а с другой – фундаментальна. Вот четыре основных ее столпа:

Мир все более становится цифровым, а общество алгоритмически насыщенным (algorithmically infused societies). Из пункта 1 следует, что в этом мире и обществе все больше решений принимается алгоритмами, а не людьми – т.е. мир все более управляется алгоритмами. Тогда тот, кто управляет алгоритмами, все более управляет миром. Следовательно, нужно стать тем, управляет алгоритмами. У государства единственный ненасильственный путь управлять кем-любо и чем-либо – принять соответствующие регламенты, положения и законы. Следовательно, их нужно срочно разрабатывать и вводить в действие.

Это Китай и сделал, разработав прошлой осенью трехлетнюю дорожную карту "обуздания алгоритмов" информационных служб Интернета, вступающую в силу в этом году.

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То, что китайцы – прагматики, предпочитающие не лозунги, а конкретные дела, — общеизвестно. Но вот что интересно и важно. В опубликованном на днях анализе Центра Карнеги "Новые инициативы Китая в области управления ИИ нельзя игнорировать" его автор Мэт Шиэн приходит к такому выводу.

"Если попытки Китая обуздать алгоритмы окажутся успешными, они смогут придать этим подходам своего рода технологическую и регулятивную мягкую силу, которая сформирует режимы управления ИИ по всему миру".

А это и есть истинная цель Китая на пути к статусу "властелина мира" — стать для мира генератором стратегических образцов.

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