Приборкати алгоритми. Як штучний інтелект допомагає Китаю в боротьбі за світове лідерство

Ще у 2017 російський президент Володимир Путін оголосив, що країна, яка досягла лідерства у створенні штучного інтелекту, "буде володарем світу".

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Але на дворі 21-е, а не 20-те століття, коли "володарем світу" однозначно ставав той, хто створював атомну зброю. Сьогодні технологічне лідерство – поняття досить розмите. Спробуй розберися, хто сьогодні лідер у ШІ: США чи Китай.

Тому прагматичний Китай обрав інший шлях. І не просто обрав, а й розробив трирічну дорожню карту руху цим шляхом.

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Логіка Китаю, з одного боку, проста, з другого – фундаментальна. Ось чотири основні її стовпи:

Світ дедалі більше стає цифровим, а суспільство алгоритмічно насиченим (algorithmically infused societies). З пункту 1 випливає, що в цьому світі та суспільстві дедалі більше рішень приймається алгоритмами, а не людьми – тобто світ дедалі більше управляється алгоритмами. Тоді той, хто керує алгоритмами, дедалі більше керує світом. Отже, потрібно стати тим, хто керує алгоритмами. У держави єдиний ненасильницький шлях керувати будь-ким і будь-чим – прийняти відповідні регламенти, положення та закони. Отже, їх потрібно терміново розробляти та вводити в дію.

Це Китай і зробив, розробивши минулої осені трирічну дорожню карту "приборкання алгоритмів" інформаційних служб інтернету, що набуває чинності цього року.

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Те, що китайці – прагматики, які віддають перевагу не гаслам, а конкретним справам, — загальновідомо. Але ось що цікаво та важливо. В опублікованому днями аналізі Центру Карнегі "Нові ініціативи Китаю в галузі управління ШІ не можна ігнорувати" те, що його автор Мет Шиен дійшов такого висновку.

"Якщо спроби Китаю приборкати алгоритми виявляться успішними, вони зможуть надати цим підходам свого роду технологічної та регулятивної м'якої сили, яка сформує режими управління ШІ по всьому світу".

А це і є справжня мета Китаю на шляху до статусу "володаря світу" стати для світу генератором стратегічних зразків.

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