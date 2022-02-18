Біткоїн як шлях до порятунку. Чи стане криптовалюта новою релігією

Рішучість влади різних країн заборонити чи взяти під контроль криптовалюти лише наростатиме. Будь-яка держава не хоче (1) ділитися монопольним правом на емісію та (2) дозволяти всім підряд безконтрольні фінансові операції. Але чи тільки в цих двох факторах бачить влада небезпеку криптовалюти?

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Третій фактор надзвичайної небезпеки криптовалют для держави лише починають усвідомлювати. Це перетворення криптовалют на ідеологічну базу для нових і зовсім не маргінальних релігій.

Про те, що епоха Інтернету, що почала перехід людства від Антропоцену до Новацена, вже в першій половині 21 століття призведе до виникнення нових кіберрелігій, ще у 2004 році передбачили Лорн Л. Доусон і Дуглас Е. Коуен у книзі "Релігія онлайн: Пошук віри в Інтернеті ".

І вже до кінця другого десятиліття цього століття почали активно обговорювати дві нові ідеї інтелектуальної культури та практик, що цілком претендують на перетворення на нові кіберрелігії.

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Кібертеїзм, що розвивається від уявлень Ніка Бострома про реальність, як про комп'ютерну симуляцію, до уявлень Марка Цукерберга про Метавсесвіт, як поєднання фізичної, біологічної та цифрової реальностей.

Датаїзм, що розвивається від уявлень Девіда Брукса до ідей Ювала Харарі й проголошує, що Всесвіт складається з потоків даних, а цінність будь-якого явища чи сутності визначає їхній внесок у світовий процесинг цих потоків.

Третій новій кіберрелігії — кіберміллєнаризму та іншим різновидам релігії криптовалют, що формуються, — присвячено есе Джозефа Лейкока (доцент кафедри релігієзнавства Техаського університету, фахівець з нових релігійних рухів, перетину релігії та масової культури).

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Це цікаве та корисне для читання на вихідних (всього 5-10 хв), що рясніє масою гіперпосилань, багато з яких мастріди для охочих розібратися в темі.

Зокрема, автор пише і про зв'язок між біткоїном і міллєнаризмом — вірою в майбутнє колективне спасіння для обраної групи людей. У християнстві тисячолітні очікування пов'язані з поверненням Ісуса та остаточним судом над живими та мертвими.

Деякі біткойнери вірять у неминучу "гіпербіткоїнізацію", за якої біткоїн стане єдиною дійсною валютою на світі.

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Коли це станеться, "біткойнери" (ті, що вірують в біткоїн і інвестували в цю криптовалюту) будуть врятовані, коли "некойнери" (ті, хто так і не ввірували в криптовалюту) втратять усе.

На мій погляд, шанси на широке розповсюдження релігії кіберміллєнаризму, точно не менші, ніж у кібертеїзму Цукерберга або датаїзму Харарі.

І хоча есе Джозефа Лейкока припускає різні сценарії, але воно добре наводить на різкість у цьому питанні. І головне — воно дозволяє зрозуміти, чому біткоїн став таким привабливим для стількох людей, що було б неможливо, якби біткоїн розглядали лише як суто економічне явище.

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