Биткойн, как путь к спасению. Станет ли криптовалюта новой религией
Превращение криптовалют в идеологическую базу для новых и вовсе не маргинальных религий - это фактор чрезвычайной опасности, который лишь только начинает осознаваться.
Решительность властей разных стран запретить или взять под контроль криптовалюты будет лишь нарастать. Любое государство не хочет (1) делиться монопольным правом на эмиссию и (2) позволять всем подряд бесконтрольные финансовые операции. Но только ли в этих двух факторах видится властям опасность криптовалют?
Третий фактор чрезвычайной опасности криптовалют для государства лишь только начинает осознаваться. Это превращение криптовалют в идеологическую базу для новых и вовсе не маргинальных религий.
О том, что эпоха Интернета, начавшая переход человечества от Антропоцена к Новацену, уже в первой половине 21 века приведет к возникновению новых киберрелигий, еще в 2004 предсказали Лорн Л. Доусон и Дуглас Э. Коуэн в книге "Религия онлайн: Поиск веры в Интернете".
И уже к концу второго десятилетия этого века начали активно обсуждаться две новые идеи интеллектуальной культуры и практик, вполне претендующие на превращение в новые киберрелигии.
Кибертеизм, развивающийся от представлений Ника Бострома о реальности, как о компьютерной симуляции, к представлениям Марка Цукерберга о Метаверсе, как объединении физической, биологической и цифровой реальностей.
Датаизм, развивающийся от представлений Дэвида Брукса к идеям Юваля Харари и провозглашающий, что Вселенная состоит из потоков данных, а ценность всякого явления или сущности определяется их вкладом во вселенский процессинг этих потоков.
Третьей новой киберрелигии – кибермиленаризму и прочим разновидностям формирующейся религии криптовалют, — посвящено эссе Джозефа Лейкока (доцент кафедры религиоведения Техасского университета, специалист по новым религиозным движениям, пересечению религии и массовой культуры и автор нескольких любопытных бестселлеров) "Почему люди называют биткойн религией?"Важно
Это интересное и полезное чтение на выходных (всего 5-10 мин), изобилующее массой гиперссылок, многие из которых мастриды для желающих разобраться в теме.
В частности, автор пишет и о связи между биткоином и милленаризмом — верой в грядущее коллективное спасение для избранной группы людей.В христианстве тысячелетние ожидания связаны с возвращением Иисуса и окончательным судом над живыми и мертвыми.
Некоторые биткойнеры верят в неизбежную грядущую "гипербиткойнизацию", при которой биткойн станет единственной действительной валютой на свете.Важно
Когда это произойдет, "биткойнеры" (верующие в биткойн и инвестировавшие в эту криптовалюту) будут спасены, в то время как "некойнеры" (так и не уверовавшие в криптовалюту), потеряют все.
На мой взгляд, шансы на широкое распространение религии кибермиленаризма, уж точно не меньше, чем у кибертеизма Цукерберга или датаизма Харари.
И хотя эссе Джозефа Лейкока допускает разные сценарии, но оно хорошо наводит на резкость в данном вопросе. И главное — оно позволяет понять, почему биткойн стал таким привлекательным для стольких людей, что было бы невозможно, если бы биткойн рассматривался лишь как чисто экономическое явление.