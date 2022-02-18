Биткойн, как путь к спасению. Станет ли криптовалюта новой религией

Решительность властей разных стран запретить или взять под контроль криптовалюты будет лишь нарастать. Любое государство не хочет (1) делиться монопольным правом на эмиссию и (2) позволять всем подряд бесконтрольные финансовые операции. Но только ли в этих двух факторах видится властям опасность криптовалют?

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Третий фактор чрезвычайной опасности криптовалют для государства лишь только начинает осознаваться. Это превращение криптовалют в идеологическую базу для новых и вовсе не маргинальных религий.

О том, что эпоха Интернета, начавшая переход человечества от Антропоцена к Новацену, уже в первой половине 21 века приведет к возникновению новых киберрелигий, еще в 2004 предсказали Лорн Л. Доусон и Дуглас Э. Коуэн в книге "Религия онлайн: Поиск веры в Интернете".

И уже к концу второго десятилетия этого века начали активно обсуждаться две новые идеи интеллектуальной культуры и практик, вполне претендующие на превращение в новые киберрелигии.

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Кибертеизм, развивающийся от представлений Ника Бострома о реальности, как о компьютерной симуляции, к представлениям Марка Цукерберга о Метаверсе, как объединении физической, биологической и цифровой реальностей.

Датаизм, развивающийся от представлений Дэвида Брукса к идеям Юваля Харари и провозглашающий, что Вселенная состоит из потоков данных, а ценность всякого явления или сущности определяется их вкладом во вселенский процессинг этих потоков.

Третьей новой киберрелигии – кибермиленаризму и прочим разновидностям формирующейся религии криптовалют, — посвящено эссе Джозефа Лейкока (доцент кафедры религиоведения Техасского университета, специалист по новым религиозным движениям, пересечению религии и массовой культуры и автор нескольких любопытных бестселлеров) "Почему люди называют биткойн религией?"

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Это интересное и полезное чтение на выходных (всего 5-10 мин), изобилующее массой гиперссылок, многие из которых мастриды для желающих разобраться в теме.

В частности, автор пишет и о связи между биткоином и милленаризмом — верой в грядущее коллективное спасение для избранной группы людей.В христианстве тысячелетние ожидания связаны с возвращением Иисуса и окончательным судом над живыми и мертвыми.

Некоторые биткойнеры верят в неизбежную грядущую "гипербиткойнизацию", при которой биткойн станет единственной действительной валютой на свете.

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Когда это произойдет, "биткойнеры" (верующие в биткойн и инвестировавшие в эту криптовалюту) будут спасены, в то время как "некойнеры" (так и не уверовавшие в криптовалюту), потеряют все.

На мой взгляд, шансы на широкое распространение религии кибермиленаризма, уж точно не меньше, чем у кибертеизма Цукерберга или датаизма Харари.

И хотя эссе Джозефа Лейкока допускает разные сценарии, но оно хорошо наводит на резкость в данном вопросе. И главное — оно позволяет понять, почему биткойн стал таким привлекательным для стольких людей, что было бы невозможно, если бы биткойн рассматривался лишь как чисто экономическое явление.

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