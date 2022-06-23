Седая ночь и Белые розы? Нет, фанаткой Шатунова я не была

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Истерия от Юры Шатунов и группы "Ласковый май" происходила, когда я училась в средней школе, мои 11-13 лет, такой себе предпубертат. Я не понимала, как можно сходить с ума по облезлому неряхе. Мне все время казалось, что он потный и немытый.

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Мои одноклассницы и все вокруг сходили с ума по "Белым розам", а я тайно тащилась по Преснякову-младшему и его фальцету и интеллигента Димы Маликова. Кстати, оба были с длинными ухоженными волосами. Если что, Цой тоже прошел мимо.

Помню, в 2012 я приехала выступать в ночной клуб в Калининград. Владелец увидел меня в Киеве, впечатлился и решил показать своим сородичам. Сородичи сдержанно оценили, вежливо поаплодировали и продолжили скакать под дискотеку 90-ых. Я еще удивилась: такой современный клуб — и такая старомодная музыка.

И когда заиграла "Седая ночь", я впала в ступор. Под 800 человек, достаточно молодых, забились в едином экстазе, выкрикивая слова. Тогда я поняла, что "Ласковый май" передается по крови.

Сегодня сообщили, что умер Юра Шатунов. Моя лента в Фейсбуке и телеграм-каналы запестрили этой новостью и своими весьма язвительными воспоминаниями, мол, моя молодость — это не какой-то там Шатунов, я рос_ла на Джексоне или Джордже Майкле.

А я росла под Шатунова. Он звучал отовсюду, как бы я не хотела спрятаться. Но было так. И песенки добрые.

Повторюсь, без понятия чем занимался Шатунов последние 8 лет, точно не тот персонаж, за которым интересно наблюдать.

А в мене тост: за нас, за живих, і за сучасність!

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