Сєдая ніч і Білі троянди? Ні, фанаткою Шатунова я не була

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Істерія від Юри Шатунов та гурту "Ласковий май" відбувалася, коли я навчалася в середній школі, мої 11-13 років, такий собі передпубертат. Я не розуміла, як можна божеволіти по облізлому замазурці. Мені весь час здавалося, що він спітнілий і немитий.

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Мої однокласниці і всі навколо божеволіли від "Білих троянд", а я таємно обожнювала Преснякова-молодшого, його фальцет, а також інтелігента Діму Малікова. До речі, обидва були з довгим доглянутим волоссям. Якщо що, Цой теж пройшов повз.

Пам'ятаю, 2012-го я приїхала виступати в нічний клуб у Калінінграді. Власник побачив мене в Києві, вразився і вирішив показати своїм родичам. Родичі стримано оцінили, чемно поаплодували і продовжили скакати під дискотеку 90-х. Я ще здивувалася: такий сучасний клуб — і така старомодна музика.

І коли заграла "Сєдая ніч", я впала у ступор. Під 800 людей, досить молодих, забилися в єдиному екстазі, вигукуючи слова. Тоді я зрозуміла, що "Ласковый май" передається по крові.

Сьогодні повідомили, що помер Юрій Шатунов. Моя стрічка у Фейсбуку та телеграм-канали заспамили цією новиною і своїми вельми уїдливими спогадами, мовляв, моя молодість — це не якийсь там Шатунов, я рос_ла на Джексоні чи Джорджі Майклі.

А я росла під Шатуновою. Він звучав звідусіль, як би я не хотіла від нього сховатися. Але так було. І пісеньки в нього добрі.

Повторюся, що я не знаю, чим займався Шатунов останні 8 років, це точно не той персонаж, за яким цікаво спостерігати.

А в мене тост: за нас, за живих, і за сучасність!

Джерело.

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