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Думки

Монро: радянська школа — моє персональне пекло

"Радянська і пострадянська школа, можливо, і навчала, але невиліковно калічила. Найщасливіший час був, коли я хворіла. Але хворіла я дуже рідко". Думка.

Невгамовна Монро
Невгамовна Монро
Телеведуча, акторка, співачка, суспільна діячка
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1 вересня, День знань, Монро
Фото: Facebook Невгамонна Монро | Монро: школа — це знущання, починаючи з туалетів, роздягалень, закінчуючи жорстким булінгом

1 вересня 1994 року найщасливіше в моєму житті. Я не вступила до університету і була безробітна, тож нікуди не треба було йти. Я стояла біля вікна і дивилася, як школярі вже йшли додому, і подумки співчувала їм.

Мої вчителі безсоромно брехали, що ми згадуватимемо школу, як найкращі роки. Мої були персональним адом.

Звичайно, були приємні моменти, але якщо дивитися загалом — це знущання, починаючи з туалетів, роздягалень, закінчуючи жорстким булінгом, на який вчителі не звертали уваги.

На початку року кожну чверть підраховувала, скільки уроків того чи іншого предмета мені залишилося відходити. А найщасливіший час був, коли я хворіла. Але ж, на щастя, я хворіла дуже рідко.

Це тільки моя особиста історія і враження. Я щиро рада, якщо у вас було інакше. І якщо у ваших дітей зовсім інакше, я вдвічі зрадію. Радянська і пострадянська школа, можливо, і навчала, але невиліковно калічила. З Днем знань! 1 вересня 2022 рік.

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