Монро: советская школа — мой персональный ад

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1 сентября 1994 года самое счастливое в моей жизни. Я не поступила в университет и была безработная, поэтому никуда не нужно было уходить. Я стояла у окна и смотрела, как школьники уже шли домой, и мысленно сочувствовала им.

Мои учителя беззастенчиво врали, что мы будем вспоминать школу, как лучшие годы. Мои были персональным адом.

Конечно, были приятные моменты, но если смотреть в общем — это издевательство, начиная с туалетов, раздевалок, заканчивая жестким буллингом, на который учителя не обращали внимания.

В начале года я каждую четверть подсчитывала, сколько уроков того или иного предмета мне осталось отходить. А самое счастливое время было, когда я болела. Но ведь, к счастью, болела я очень редко.

Это только моя личная история и впечатление. Я искренне рада, если у вас было по-другому. И если у ваших детей совсем иначе, я вдвое обрадуюсь. Советская и постсоветская школа, возможно, и учила, но неизлечимо калечила. С Днем ​​знаний! 1 сентября 2022 года.

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