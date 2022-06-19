Килька в томате. Почему из названия киевской консерватории нужно выбросить Чайковского

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Раздражающий общество вопрос о переименовании консерватории воскрес в конце двухмесячного затишья после, напомню, скандального интервью ее ректора приложению к британскому изданию "The Independent", в котором он высказался против прекращения исполнения российской музыки во время войны.

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Консерватория привыкла чувствовать себя килькой в томате, отгороженной жестяной банкой от окружающего мира, нечувствительного к красоте Первого фортепианного концерта в аранжировке для оркестра домр. Но реальность пориста. И сейчас принцип коллективной ответственности заставляет каждого сопротивляться единогласному решению нескольких членов Ученого совета.

Каждый из нас, выпускников Академии, отмечает в своих резюме имя альма матер. И каждый раз должен объяснять, как страна может одной рукой кэнселить Чайковского, а другой отстаивать его имя. Отстаивать, замечу, по принципам этнического происхождения ("казацкие корни" дедушки) и творческих резиденций классика в теплую и уютную Малороссию. Несколько недель назад мы возмущались заявлениями Овсянниковой по поводу того, что у нее, значит, бабушка из Одессы, а потому она имеет право называть себя украинкой. А политическая нация нуждается в осознанной принадлежности к сообществу, а не анализу крови. И вот имеем идентичную ситуацию.

Я являюсь давним критиком НМАУ из-за ее закрытости, отсутствия реформ, тотального русскоязычия, оторванности от западного образования и ненужных современным студентам рудиментов советского.

В конце концов, из-за тотального упадка, который приводит к массовой миграции молодых талантливых музыкантов за границу. Теперь мне стыдно еще и за Чайковского в вышиванке.

Я требую присвоения НМАУ имени Бориса Лятошинского как выдающегося композитора и преподавателя заведения, без которого не были бы возможны процессы модернизации образования и создания мощной композиторской школы, которая стала фундаментом для современной украинской музыки.

Я требую немедленных реформ в НМАУ, которые приблизят заведение к западным стандартам и разорвут цепь связей со страной-агрессором. И я выражаю искреннее возмущение всеми членами Ученого совета, принявшими это решение. История таких поступков не прощает.

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