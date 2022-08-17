Сдать мандаты. Почему Суркис, Левочкин, Столар и Абрамович уехали в Монако пережидать войну

"Это ж какими циничными… нужно быть, чтобы, понимая, что они свалили в Монако, не сложить мандаты, а держаться нардепства, да еще и группу в Раде создать — "Восстановление Украины". Да сложи ты мандат, и так грабил эту страну несчастную сколько мог, и езжай себе". Мнение.

Посмотрел вчерашнее расследование Михаила Ткача "батальон Монако". Фамилии бизнесменов и бывших чиновников, пережидающих там войну, особо не удивили. Люди бизнеса, если легально выехали — их право.

Впечатлили четыре фамилии: нардепы Суркис, Левочкин, Столар и Абрамович. Сами понимаете, из какой запрещенной партии.

Это ж какими циничными… нужно быть, чтобы, понимая, что они свалили в Монако, не сложить мандаты, а держаться нардепства, да еще и группу в Раде создать — "Восстановление Украины". Да сложи ты мандат, и так грабил эту страну несчастную сколько мог, и езжай себе.

Хотя чему удивляться, если у них "достойный" партбосс был — Рабинович. Не забыли еще такого друга главы госдумы Володина, украинцы? Раньше из каждого электроприбора вещал, не только из телевизора. Но этот поумнее, затихарился в Израиле и не отсвечивает, хотя тоже мандата держится, как вошь кожуха. Надеется на потерю памяти у народа.

Думаю, уже назрела проблема (как-то замалчиваемая главами партий) депутатов всех уровней, уехавших из страны, живущих где-то, и до сих пор не сдавших мандат. Такие есть и в облсовете, и горсовете, да и не только.

Этот вопрос из нравственного и политического должен перейти в русло практических решений. Конкретных и быстрых решений.

В общем, советую всем посмотреть это расследование УП.

Ну а для одесситов, думаю, особый интерес представляло бы расследование "батальон Вена", например. Надеюсь, скоро выйдет :).

P.S. Ну и порадовало название яхты Ярославского — "Кайзер". Наверное, и обращаться к нему нужно — "ваше величество".

Как говорил один политический классик — моральні збоченці :).

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