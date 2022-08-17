Скласти мандати. Чому Суркіс, Льовочкін, Столар та Абрамович поїхали в Монако перечекати війну

"Це ж якими цинічними... треба бути, щоб, розуміючи, що вони звалили в Монако, не скласти мандати, а триматися нардепства, та ще й групу в Раді створити — "Відновлення України". Та склади ти мандат, і так грабував цю країну нещасну скільки міг, і їдь собі". Думка.

Подивився вчорашнє розслідування Михайла Ткача "батальйон Монако". Прізвища бізнесменів і колишніх чиновників, які перечікують там війну, особливо не здивували. Люди бізнесу, якщо легально виїхали — їх право.

Вразили чотири прізвища: нардепи Суркіс, Льовочкін, Столар та Абрамович. Самі розумієте, з якої забороненої партії.

Це ж якими цинічними… треба бути, щоб, розуміючи, що вони звалили в Монако, не скласти мандати, а триматися нардепства, та ще й групу у Раді створити — "Відновлення України". Та склади ти мандат, і так грабував цю країну нещасну скільки міг, і їдь собі.

Хоча чому дивуватися, якщо у них "гідний" партбос був — Рабінович. Не забули ще такого друга голови держдуми Володіна, українці? Раніше з кожного електроприладу віщав, не лише з телевізора. Але цей розумніший, затихарився в Ізраїлі й не відсвічує, хоча теж мандата тримається, як воша кожуха. Сподівається на втрату пам'яті у народу.

Думаю, вже назріла проблема (яка якось замовчується головами партій) депутатів усіх рівнів, які виїхали з країни, живуть десь і досі не склали мандат. Такі є і в облраді, і в міськраді, та й не тільки.

Це питання з морального та політичного має перейти у русло практичних рішень. Конкретних і швидких рішень.

Загалом раджу всім подивитися це розслідування УП.

Ну а для одеситів, гадаю, особливий інтерес являло б розслідування "батальйон Відень", наприклад. Сподіваюся, скоро вийде :).

P.S. Ну і порадувала назва яхти Ярославського — "Кайзер". Напевно, і звертатися до нього треба — "ваша величність".

Як казав один політичний класик — моральні збоченці :).

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