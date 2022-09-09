Я не могу больше страдать. Почему из наших разговоров исчезла война

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Из наших разговоров исчезла война. Из наших разговоров с друзьями, знакомыми, близкими и родственниками. Подруге из Харькова я часто писала в первые месяцы войны, волновалась ужасно, умоляла уехать, что она и сделала на время. Но теперь, когда прилетает по Харькову, я не бросаюсь проверять, в какой район, не пишу ей в личные. Потому что если случится хуже всего, я узнаю об этом точно. Так какая разница, сейчас или позже. Лучше давайте позже. Давайте немного отсрочим горе.

Ты не можешь все время страдать. Как не можешь радоваться каждому прожитому дню. В первые недели в Киеве я просыпалась утром с феерически хорошим настроением — слава богу, я жива! И все мои живы! Засыпала же с мыслью – если это произойдет этой ночью, то пусть сразу, без продолжительных страданий под завалами.

Невозможно все время жить одним днем. В какой-то момент психика съезжает на привычные рельсы планирования, недовольства, а еще внимания к мелочам, не имеющим значения.

Впрочем, мелочей, не имеющих значения, в жизни стало гораздо меньше. Теперь действительно многое не имеет значения. Карьера, признание, зависть, болезни, деньги, вещи, плохое настроение, ссоры. Ты не можешь раздражаться над водителем маршрутки, который тебя подрезал, потому что теперь это не имеет значения. А имеет – жизнь нас всех. И этого водителя тоже.

Но и страдать уже невозможно. В последний раз я пережила глубокий психологический кризис после Еленовки. Это было невозможно постичь, переварить, до сих пор не могу об этом даже думать без слез.

Но после очередной бессонной ночи я поняла, что я просто потрачу свой ресурс, который может мне понадобиться на гораздо более трагические события, сейчас, прямо сейчас, и тогда какие-то другие события я уже не переживу. Я сама себя сожгу в чужом горе, и на собственное горе у меня просто не хватит сил.

Кажется, многие мои друзья в таком же состоянии.

Мы не можем больше страдать. Не можем ничего не планировать. Не можем ходить в укрытия – потому что это ломает наш сон, наши дела, наш уклад жизни.

Ты не можешь жить в постоянном страхе – ты просто перестаешь замечать вещи, которые тебя пугали когда-то. Части твоего мозга не могут все время продуцировать адреналин, ты сойдешь с ума в таком режиме. Да, надо ходить в укрытие, но потом… когда-то… да-да, надо, но мне тут надо кое-что доделать.

Я не могу вообразить, как нашим ребятам на фронте, где тебя вместе с врагом бьет адреналин каждый день. Я видела фотографии моего бывшего коллеги, который уже полгода регулярно бывает на нуле. Его не узнать, наверное, добавилось 10 лет к его возрасту. И огромная усталость и некое глубинное понимание жизни. Что-то такое, чего мне не понять, пока я сама этого не почувствую на собственном опыте.

И знаете, без войны в наших разговорах действительно гораздо легче. В какой-то момент мы с друзьями просто перестали слать плохие новости в наш общий чат. Только мемы, новости из своей жизни, новые покупки, радости и разочарования. Война и так забирает у нас лучших людей. Давайте же оставшиеся у нас остатки радости не отдавать войне.

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