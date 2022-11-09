Остановите Землю — я сойду. К чему нам всем нужно готовиться и как выжить

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В ближайшее время целлюлит мне не грозит. Потому что теперь я спускаюсь и поднимаюсь на 17 этаж по лестнице. Потому что могут выключить свет — а вдруг я буду в лифте. И хотя этот риск был актуален в Киеве только в понедельник, ну, максимум во вторник, я все равно продолжаю, как долбень, ходить по лестнице.

Потому что я поняла простую вещь: если выключат свет, я просто не поднимусь на 17 этаж по несколько раз в день, это тупо сложно. Поэтому я продолжаю ходить по лестнице, чтобы качать мышцы ног и развивать дыхательный аппарат.

За пару дней гигантский прогресс — лишь одна остановка перевести дыхание. Но завтра у меня будет выходной: поеду в лифте.

"Эта взрослая жизнь так сложна", — думала я лет в 25. Так хотелось быть девочкой, порхать по жизни, не решать ничего, потому что я же девочка, у меня лапки (если у девочек вообще бывают лапки).

А сейчас что? Та давайте уже сюда ваши сверхсложные решения, у меня давно не лапки, а громадные руки, я могу что угодно. Только бы не овладевать этими новыми навыками выживания во время войны.

Надо готовиться к тому, что не будет света. Не будут работать лифты и насосы для воды. Воду придется носить на 17 этаж. Так что тренируем не только ноги, но и мышцы рук и спину. Носим что-то тяжеленькое на 17 этаж. Можно брать кирпич. Моя бабушка однажды носила в сумке кирпич, который ей положили туда коллеги. Просто ради шутки. Но мне не смешно: тяжелое я носить не привыкла, хотя выглядит так, что стоит себя приучать.

Надо готовиться к тому, что не будет отопления. Поэтому запасаемся теплыми вещами и бабушкиными грелками.

Надо готовиться к ядерке. Здесь как будто даже просто: закрыть все окна и не выходить из дома несколько суток. Это если взрыв не застанет вас где-нибудь в городе и вы тупо не сгорите от него или не будете облучены радиацией (хотя там тоже как будто есть нормальные варианты).

Надо готовиться к химической атаке. Бл*ть, вот я вообще не знаю что там готовить, кроме каких-нибудь мощных респираторов или еще чего-то. К сожалению, это уже так давно обсуждали в Фейсбуке, что я просто все забыла.

Надо готовиться к тому, что тебя, человека с высшим зарубежным образованием, безумным опытом работы и менеджерскими навыками, могут толпой изнасиловать русские солдаты. Могут не трогать, а просто пустить через фильтрационный лагерь на несколько недель через Россию. Могут взять в плен (да, они иногда берут гражданских женщин в плен). Могут убить твоих близких у тебя на глазах. А могут не убить, а просто покалечить. Я пока не решила, как именно ко всему этому нужно приготовиться. Если у кого есть инструкция, поделитесь, пожалуйста. Инструкцию по химической атаке не требуется, она есть в гугле.

Надо готовиться к тому, что не будет воды (а, об этом я уже говорила!) и еды. Хотя по поводу еды — это какая-то задача для первоклассника, который перешел из детсада в школу и на зависть другим детям уже умеет и читать, и считать, поэтому сидит и просто скучает. Еды у нас на все 10 лет заранее спрятано. Так что отдам еду в хорошие руки и рты.

Невозможно каждый день переживать эмоциональный подъем от наших побед на фронте, от того, что, слава Богу, сегодня ты жив, от того, что у тебя все относительно нормально. Как бы классно ты ни греб на короткой дистанции, на длинной ты все равно выгораешь.

Выгораешь? Ты сказала выгораешь? Отчего? От переживаний? Камон, люди под обстрелами находятся неделями и месяцами, пленные находятся в бесчеловечных условиях, людей мучают и убивают. Трудно вообще придумать, каких зверств не происходило на нашей земле с нашими людьми за считанные 8 месяцев. А ты со своим выгоранием.

О'кей. Тогда с фрустрацией. То есть с "психическим состоянием человека, выражающимся в характерных переживаниях и поведении, вызванном объективно непреодолимыми (или субъективно воспринимаемыми как непреодолимыми) трудностями на пути к достижению цели, расхождения реальности с ожиданиями" (Википедия).

Исходя из этого наша цель – жить свою привычную нормальную жизнь. Но непреодолимые обстоятельства в виде российских войск вызывают некоторые трудности на пути к этой цели около 40 миллионов жителей страны.

Состояние фрустрации вообще почти не исчезает. В мозг настойчиво лезет вопрос "Что будет, если?" Ты на секунду впадаешь в ступор, пытаясь понять, как будешь жить, например, без отопления в многоэтажном доме, но поскольку твой мозг не привык к решению таких проблем, просто отмахиваешься от этого вопроса и дальше делаешь свои дела. Но вопрос никуда не девается. Он так и висит в безвоздушном пространстве твоего мозга и лишь иногда напоминает о себе, как задача, которая не была решена. "А что ты будешь делать, если не будет электричества, скажем, неделю?" Эм, что? Неделя? Да на*уй. Я не знаю, что я буду делать. Ничего не буду делать.

Один важный для меня человек недавно спросил: "А можно уже больше не жить в исторические времена?" Как ни прискорбно это прозвучит, но получается так, что нет, нельзя. Здесь, как с первым вызовом к школьной доске. Как с первой работой. Или с подъемом на 17 этаж. Есть только вперед. Закрыв глаза. Через боль, пот и фрустрациию. Просто делаешь, что умеешь, и все. Потому что впереди, на том 17-м этаже, твой дом и тепло. А сзади — только улица и холод. По крайней мере, пока оно именно так.

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