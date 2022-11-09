Зупиніть землю — я зійду. До чого нам усім потрібно готуватися і як вижити

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Найближчим часом целюліт мені не загрожує. Тому що тепер я спускаюся і підіймаюся на 17 поверх сходами. Тому що можуть вимкнути світло — а що як я буду в ліфті. І хоча цей ризик був актуальним у Києві тільки в понеділок, ну, максимум у вівторок, я все одно продовжую, як довбень, ходити сходами.

Тому що я зрозуміла просту річ: якщо вимикають світло, я просто не піднімуся на 17 поверх кілька разів на день, це тупо складно. Тому я продовжую ходити сходами, щоб качати м'язи ніг і розвивати дихальний апарат.

За кілька днів гігантський прогрес — лише одна зупинка, щоб перевести подих. Але завтра маю вихідний: поїду ліфтом.

"Це доросле життя таке складне", — думала я років у 25. Так хотілося бути дівчинкою, пурхати по життю, не вирішувати нічого, тому що я ж дівчинка, у мене лапки (якщо у дівчаток взагалі бувають лапки).

А зараз що? Та давайте вже сюди ваші надскладні рішення, у мене давно не лапки, а величезні руки, я можу що завгодно. Лиш би не опановувати цих нових навичок виживання під час війни.

Треба готуватися до того, що не буде світла. Не працюватимуть ліфти та насоси для води. Воду доведеться носити на 17 поверх. Так що тренуємо не лише ноги, а й м'язи рук та спину. Носимо щось важке на 17 поверх. Можна брати цеглу. Моя бабуся якось носила в сумці цеглу, яку їй поклали туди колеги. Просто заради жарту. Але мені не смішно: важке носити я не звикла, хоча виглядає так, що варто себе привчати.

Треба готуватись до того, що не буде опалення. Тому запасаємося теплими речами та бабусиними грілками.

Треба готуватися до ядерки. Тут начебто навіть просто: закрити всі вікна і не виходити з дому кілька діб. Це якщо вибух не застане вас десь у місті і ви тупо не згорите від нього або не будете опромінені радіацією (хоча там теж є нормальні варіанти).

Треба готуватися до хімічної атаки. Бл*ть, ось я взагалі не знаю що там готувати, окрім якихось потужних респіраторів чи ще чогось. На жаль, це вже давно обговорювали у Фейсбуці, що я просто все забула.

Треба готуватися до того, що тебе, людину з вищою закордонною освітою, шаленим досвідом роботи та менеджерськими навичками, можуть натовпом зґвалтувати російські солдати. Можуть не чіпати, а просто пустити через фільтраційний табір на кілька тижнів через Росію. Можуть взяти в полон (так, вони іноді беруть цивільних жінок у полон). Можуть убити твоїх близьких у тебе на очах. А можуть не вбити, а просто покалічити. Я поки що не вирішила, як саме до всього цього потрібно підготуватися. Якщо у когось є інструкція, поділіться, будь ласка. Інструкцію з хімічної атаки не потрібно, вона є в гуглі.

Треба готуватися до того, що не буде води (а, про це я вже казала!) та їжі. Хоча щодо їжі — це якесь завдання для першокласника, який перейшов із дитсадка до школи й на заздрість іншим дітям уже вміє і читати, і рахувати, тому сидить і просто нудьгує. Їжі у нас на всі 10 років заздалегідь заховано. Так що віддам їжу в добрі руки та роти.

Неможливо щодня переживати емоційне піднесення від наших перемог на фронті, від того, що, дякувати Богу, сьогодні ти живий, від того, що в тебе все відносно нормально. Хоч би як класно ти не гріб на короткій дистанції, на довгій ти все одно вигоряєш.

Вигоряєш? Ти сказала вигоряєш? Від чого? Від переживань? Камон, люди під обстрілами перебувають тижнями та місяцями, полонені перебувають у нелюдських умовах, людей мучать та вбивають. Важко взагалі вигадати, яких звірств не відбувалося на нашій землі з нашими людьми за лічені 8 місяців. А ти зі своїм вигорянням.

О'кей. Тоді із фрустрацією. Тобто з "психічним станом людини, що виражається в характерних переживаннях і поведінці, що викликано об'єктивно непереборними (або суб'єктивно сприйманими як непереборні) труднощами на шляху до досягнення мети, розбіжності реальності з очікуваннями" (Вікіпедія).

Тому наша мета — жити своє звичне нормальне життя. Але непереборні обставини у вигляді російських військ викликають деякі труднощі на шляху до цієї мети у близько 40 мільйонів жителів країни.

Стан фрустрації взагалі майже зникає. У мозок наполегливо лізе питання "Що буде, якщо?". Ти на секунду впадаєш у ступор, намагаючись зрозуміти, як житимеш, наприклад, без опалення в багатоповерховому будинку, але оскільки твій мозок не звик до вирішення таких проблем, то просто відмахуєшся від цього питання і далі робиш свої справи. Але питання нікуди не подінеться. Воно так і висить у безповітряному просторі твого мозку і лише іноді нагадує про себе, як завдання, яке не було вирішено. "А що ти робитимеш, якщо не буде електрики, скажімо, тиждень?" Ем що? Тиждень? Та на*уй. Я не знаю, що я робитиму. Нічого не робитиму.

Одна важлива для мене людина нещодавно запитала: "А чи можна вже більше не жити в історичні часи?" Як не прикро це прозвучить, але виходить так, що ні, не можна. Тут, як із першим викликом до шкільної дошки. Як із першою роботою. Або з підйомом на 17 поверх. Є лише вперед. Заплющивши очі. Через біль, піт та фрустрацію. Просто робиш, що вмієш і все. Тому що попереду, на тому 17 поверсі, твій будинок і тепло. А позаду — лише вулиця та холод. Принаймні поки що воно саме так.

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