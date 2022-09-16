Электронный рецепт на антибиотики: где и как его получить

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По данным Минздрава, каждый второй украинец покупает антибиотики без рецепта и без назначения врача. Эпидемия COVID-19 акцентировала внимание на проблеме бесконтрольного применения антибиотиков для лечения пациентов с вирусными инфекциями. Следовательно, с 1 января 2022 года медучреждения ведут учет антибиотиков, а с 1 апреля эти препараты в аптеке должны были продавать только по электронному рецепту. Впрочем, война внесла свои коррективы и такие нововведения вступили в силу с 1 августа 2022 года. То есть вопрос, можно ли купить в аптеке антибиотики без рецепта теперь не стоит

Зачем в Украине ввели электронный рецепт на антибиотики

Антибиотик может лечить, а может стать бомбой замедленного действия. Самолечение антибиотиками может привести к тяжелым последствиям для здоровья, среди которых формирование устойчивости организма человека к лечению антибиотиками. Именно поэтому назначение антибиотиков – дело врача, который и может выписать рецепт на антибиотики.

Один из способов борьбы с бесконтрольным употреблением сильнодействующих препаратов, в том числе антибиотиков, – это введение электронного рецепта, он же e-health рецепт, он же е-рецепт. Это позволит отслеживать данные о назначении, объемах использования антибиотиков, уменьшить случаи самолечения антибиотиками. И это только первый этап во внедрении электронного рецепта в Украине на все рецептурные препараты в Украине.

Когда это заработает?

С 1 августа до конца года продлится переходный период введения е-рецепта на антибиотики. Пять месяцев есть у медицинских и аптечных учреждений, чтобы подготовиться к полноценному переходу на выписку рецептурных лекарственных средств исключительно по е-рецептам: выбрать медицинскую информационную систему и зарегистрироваться в ЕСОЗ.

Далее планируется полноценный запуск электронного рецепта на антибиотики, решение о чем будет приниматься с учетом ситуации в стране.

Как получить электронный рецепт на антибиотики

Пациент обращается к своему семейному врачу или к любому другому медицинскому учреждению, чтобы получить электронный рецепт на антибиотики, в котором указывается действующее вещество, после чего покупает лекарства в аптеке.

Для этого нужно быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) – заключив декларацию с семейным врачом или зарегистрироваться в системе на приеме у любого другого врача. Исключения — медицинские учреждения, не подключенные к ЕСОЗ, а также находящиеся на линии фронта, в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях. В таких больницах пациент получит бумажный рецепт на антибиотики.

Пациент может самостоятельно выбрать аптеку, как и торговое название препарата, содержащего назначенное действующее вещество, ориентируясь на собственный бюджет.

Специалисты утверждают, что действенный механизм е-рецепта на антибиотики может в дальнейшем стать основой для внедрения реимбурсации на эти лекарственные средства. Следовательно, это возможность в будущем получать антибиотики по льготной цене или бесплатно.

Как это будет работать в больнице и аптеке?

В ближайшее время Министерство здравоохранения запланировало несколько совещаний по обсуждению работы по электронному рецепту, в том числе с аптечными сетями, а НСЗУ подготовила учебный курс для медицинских работников, как выписать электронный рецепт на антибиотики прочие препараты.

[ + – ] Электронный рецепт на антибиотики позволит в будущем компенсировать людям стоимость этих лекарств Фото: apteka.ua

Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования подготовлены законопроекты, чтобы "рецептурная система" заработала. В частности, проект № 7444 ужесточает контроль за отпуском лекарственных средств, № 7445 – вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях за нарушение установленного порядка реализации лекарственных средств. Штрафы для медиков и аптекарей "за антибиотики без рецепта" могут быть введены через три месяца после завершения военного положения.

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