Лучшее из зол? Чего боится Запад и зачем пытается помирить Украину с Путиным

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Вот еду и думаю, что дальше будет с мордором. Куда поведет кривая деградации. Вангую, что Пригожин поборется за власть. То, что она там поменяется не в результате демократического процесса, а сугубо кровавого — очевидно. Путин породил ЧВК Вагнер. И это зловещее дитя его уничтожит. Считайте это мой прогноз.

В мировой истории множество примеров, когда наемники пожирают своих нанимателей. Это вовсе не означает, что поход на Кремль будет успешным для Пригожина. Сейчас невозможно просчитать, чей клан победит. Больше все-таки шансов у крыла службистов Бортникова/Патрушева. И вовсе не верю в генералитет. Росармия унижена и растоптана. И руководят ею посредственные ничтожества. Именно поэтому наемники начинают поднимать головы и ощущать свою субъектность.

А у Путина уже пошел обратный отсчет. Вершина его пирамиды позади. Его авторитету нанесен непоправимый ущерб. Мифы сильнее тех, о ком они сложены. Путин разрушил миф о непобедимости России с собой во главе. И раз уж мы заговорили о мифологии, давайте возьмем любую историю. От сказок и былин до религиозных учений. Всегда тот, кто обращается за помощью к тьме, от нее же и гибнет. Зло поглощает тех, кто рядом вокруг. А Пригожин — абсолютное зло. Это следующая стадия разложения России на банды и кланы. РФ — недоимперия, теряющая институты государства. И вот тут главный вопрос. Готов ли к этому Запад? Слабый раздавленный Путин вдруг может оказаться лучшим из зол. И нас с ним начнут активно мирить. Иначе — другая перспектива, описанная выше. Посмотрим, какой вариант победит.

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