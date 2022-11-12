Найкраще із лих? Чого боїться Захід і навіщо намагається помирити Україну з Путіним

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Ось їду й думаю, що далі буде з мордором. Куди поведеться крива деградації. Вангую, що Пригожин побореться за владу. Те, що вона там зміниться не внаслідок демократичного процесу, а суто кривавого, — очевидно. Путін породив ПВК "Вагнер". І це зловісне дитя його знищить. Вважайте, що це мій прогноз.

У світовій історії безліч прикладів, коли найманці пожирають своїх наймачів. Це не означає, що похід на Кремль буде успішним для Пригожина. Нині неможливо прорахувати, чий клан переможе. Найбільше шансів у крила службістів Бортникова/Патрушева. І зовсім не вірю в генералітет. Росармія принижена та розтоптана. І керують нею посередні нікчеми. Саме тому найманці починають піднімати голови та відчувати свою суб'єктність.

А в Путіна вже пішов зворотній відлік. Вершина його піраміди позаду. Його авторитету завдано непоправної шкоди. Міфи сильніші за тих, про кого вони складені. Путін зруйнував міф про непереможність Росії із собою на чолі. І якщо ми вже заговорили про міфологію, давайте візьмемо будь-яку історію. Від казок і билин до релігійних навчань. Завжди той, хто звертається по допомогу до темряви, від неї й гине. Зло поглинає тих, хто поруч. А Пригожин — абсолютне зло. Це наступна стадія розкладання Росії на банди й клани. РФ — недоімперія, що втрачає інститути держави. І ось тут головне питання. Чи готовий до цього Захід? Слабкий розчавлений Путін раптом може виявитися найкращим із лих. І нас із ним почнуть активно мирити. Інакше інша перспектива, описана вище. Подивимося, який варіант переможе.

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