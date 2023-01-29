Так быть не должно. Раненные солдаты без нижних конечностей часами стоят в очереди за справкой

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Этот кусок бумаги требует жестокая и неумолимая военная бюрократическая машина. Я со своим прооперированным мениском на левом колене облокотился на костыль и молча смотрел за происходящим.

— Вы первый день? — не без иронии спрашивает молодой парень в хорошо сшитом тактическом костюме болотного цвета.

— Да.

— А я уже 21 день в очереди стою, у меня 8 врачей!

Через три часа выпал мой счастливый тринадцатый номер. Захожу к хирургу. Кладу на стол выписку после операции. Он смотрит и говорит: "Хорошо. Вот этой и этой справки сделайте копии и возьмите фото 3#4. Тогда приходите снова". Я аж побелел, это значит, что стоять придется сначала. Вновь пройти регистратуру, чтобы заново попасть в "проходные" списки, придется прийти уже в понедельник. Я вспомнил о парне, который здесь уже 21 день и понял почему. Отступать некуда. Быстро нахожу среди бумаг какую-то старую справку, тут же руками отрываю от нее собственное фото, копию бежит делать друг. Если бы не он, если бы был сам — уже проиграл бы этот армейский квест.

[ + – ] Меня, как и всех остальных, здесь никто не лечит! Никто не осматривает! Здесь нет диагностики! Есть только всемогущая подпись под бумажкой Фото: Фейсбук Мирослав Откович

Врач великодушно за это время выходит покурить. Очередь в коридоре от этого не меньше. Но все молчат. Терпение у нас другое. Наученные боями, есть с чем сравнить. Те, что без конечностей под другим кабинетом, стиснули зубы и стоят за своим куском бумаги. Кто-то в давке задел прооперированное колено, тихий вскрик. Не мое, но боль разделили на двоих. Без нареканий.

Друг вернулся быстрее, чем дотлевшая сигарета. Хирург оформил документы и отправил в следующий кабинет. Там, я уже говорил, оказался в очереди — 502 (!) Благо, в этом списке пробелы. Не все пришли вовремя. Мне разрешили положить свои документы на кучку папок, которые вот-вот понесут на подпись.

Поймите, меня, как и всех остальных, здесь никто не лечит! Никто не осматривает! Здесь нет диагностики! Есть только всемогущая подпись под бумажкой. Нужно что-то менять. Нужна децентрализация. Не могут все бригады региона везти бойцов в одно заведение. Предстоит способ усовершенствовать процесс выдачи справки, сделать его электронным, как и запись на прием. Обеспечить необходимое количество медицинского персонала, развернуть дополнительные информационные стенды. Поставить кулер с водой и дать возможность измерить давление. Это элементарные вещи, не требующие значительных средств.

В военные заведения за справками приходят те, кто пошел воевать по собственному желанию, но сюда попал поневоле.

Для тяжелых раненых требуется больше уважения и простого комфорта. Здесь даже лифт не работает, поэтому лестница с первого и на верхние этажи напоминает спортивные соревнования паралимпийцев.

Кто читает и может повлиять — задумайтесь. Так быть не должно. Из-за этой ситуации возникает огромное социальное напряжение, большинству из нас уже скоро возвращаться на фронт.

P. S. Я не указываю конкретное заведение, кому надо — узнают, но ситуация, к сожалению, типична.

P. S. 2. Друзья, вы приводите много примеры с проблемами в поликлиниках, давайте систематизируем эту информацию. Напишите мне в привате конкретные локации, людей и возникшие проблемы. Плюс контакты. Я передам это для юридического обоснования комплексного решения вопроса. Спасибо за вашу поддержку и готовность помочь. Сейчас с волонтерами уже думаем над тем, как срочно облегчить ситуацию, прежде чем удастся реформировать систему. Присоединяйтесь.

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