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Киевская перепичка: как приготовить легендарное блюдо Киева
"Обязательно дайте тесту хорошо подойти перед жаркой. Обязательно приготовьте, потому что это очень просто, вкусно и по-украински. Это самый простой рецепт без заваривания и без яиц". Рецепт
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Ингредиенты:
- 350 г теплой воды
- 35–40 г сахара
- 8–10 г сухих дрожжей
- 520–540 г муки
- 10 г соли
- растительное масло для фритюра
- 13–14 сосисок
Как приготовить:
- В теплой воде, не выше 38 градусов, растворить сахар и дрожжи. Сухим дрожжам нужно постоять 15-17 минут, чтобы вы убедились в том, что дрожжи активны — это важно.
- Далее добавляем просеянную муку, соль и замешиваем тесто. Мне понадобилось 520 г муки, чтобы получить мягкое тесто, которое еще может немного прилипать к рукам. У вас может пойти больше муки — это зависит от ее качества.
- Оставляем тесто в теплом месте на часок, чтобы оно подошло. Обминаем его и формируем 13–14 кусочков по 70 граммов. Если будете делать пирожки — берите примерно по 50–60 г на 1 штуку.
- Придаем сформированным кусочкам теста прямоугольную форму.
- Сосиски достаем заранее — они должны быть комнатной температуры.
- Заворачиваем сосиски в тесто, хорошо сводим края, как на вареники. И снова отставляем уже сформированные перепички в теплое место, чтобы они подошли примерно в 2,5 раза.
- Тем временем подготовим растительное масло без запаха и доводим его до 180 градусов.
- Если у вас еще нет термометра — бросьте кусочек теста в масло и проверьте, как он будет жариться.
- Осторожно снимаем сырую перепичку и кладем в растительное масло. Обжариваем ориентировочно по 1 минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета. Вынимаем перепичку на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир. Приятного аппетита!
И еще несколько полезных советов:
— очень удобно выкладывать сформированные лепешки на маленькие кусочки пергамента — тогда их легче отправлять во фритюр;
— не делайте тесто слишком жидким — такое тесто прилипает к поверхности и впитывает много жира во время жарки;
— очень густое тесто не будет мягким и сочным;
— обязательно дайте тесту хорошо подойти перед жаркой;
— температура на вашей кухне должна быть 25 градусов и выше, также не должно быть сквозняков. Вам может пригодиться духовка со стаканом кипятка.Важно
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