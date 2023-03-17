Борщ, который знает весь мир: как приготовить главное блюдо Украины

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Я хочу рассказать вам все мои секреты. По этому рецепту я готовлю борщ в моих ресторанах, на частных ужинах за границей, на официальных мероприятиях и дома для родных. История этого борща ведет начало из моего детства, а сейчас она вобрала в себя весь мой опыт.

Ингредиенты:

60 г морковь

100 г лук

40 г стебель сельдерея

30 г перец болгарский

50 г растительное масло

240 г свекла

380 г томаты Пелати (в собственном соку)

5 г яблочный или винный уксус

1500 г (1800 г) бульона

200 г капуста белокочанная

200 г картофель

200 г фасоль отварная

лавровый лист, сухой орегано, черный и ароматный перцы, немного подкопченной паприки и перца Чили

соль

20-25 г сахар

50 г сало

20 г чеснок

зелень петрушки и лука

сметана

Способ приготовления:

Картошку отвариваем заранее. Остальные овощи нарезаем соломкой. Обжариваем на среднем огне морковь, затем добавляем лук, жарим, почти высушиваем. Добавляем сельдерей и болгарский перец и еще обжариваем, немного подсаливаем. На горячую сковороду с маслом бросаем свеклу, нарезанную соломкой, быстро обжариваем — делаем почти "стир-фрай", добавляем уксус и томаты. Тушим на медленном огне до почти мягкой свеклы, немного подсаливаем и добавляем сахар. При необходимости в процессе приготовления добавляем воды. Нагреваем бульон, добавляем толченый перец, лавровый лист и при желании острый перец. Добавляем зажарку из моркови, доводим до кипения. Затем добавляем свеклу, размешиваем. Пока закипает, добавляем капусту, нарезанную мелкой полусоломкой. Если необходимо, добавляем соли и сахара. Снимаем с огня и кладем мелко нарезанный чеснок. Уже в готовый борщ кладем отварной картофель, нарезанный брусочками, и фасоль. Можно еще добавить чернослив. Подаем с зеленью.

История приготовления этого борща ведет начало с моего детства, а сейчас она вобрала в себя весь мой опыт Фото: Facebook Владимир Ярославский

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