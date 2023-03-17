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Борщ, который знает весь мир: как приготовить главное блюдо Украины

"Вова, я очень скучаю по твоему борщу!" — многие мои друзья признаются, что за границей они больше всего скучают по украинскому борщу. А он теперь является нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО! Что ж, делюсь с вами секретами приготовления идеального борща". Рецепт.

Владимир Ярославский
Владимир Ярославский
Судья шоу МастерШеф на канале СТБ
eye 164
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Фото: polar.ru | Первый шаг приготовления борща: картофель отвариваем заранее. Остальные овощи нарезаем соломкой
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Я хочу рассказать вам все мои секреты. По этому рецепту я готовлю борщ в моих ресторанах, на частных ужинах за границей, на официальных мероприятиях и дома для родных. История этого борща ведет начало из моего детства, а сейчас она вобрала в себя весь мой опыт.

Ингредиенты:

  • 60 г морковь
  • 100 г лук
  • 40 г стебель сельдерея
  • 30 г перец болгарский
  • 50 г растительное масло
  • 240 г свекла
  • 380 г томаты Пелати (в собственном соку)
  • 5 г яблочный или винный уксус
  • 1500 г (1800 г) бульона
  • 200 г капуста белокочанная
  • 200 г картофель
  • 200 г фасоль отварная
  • лавровый лист, сухой орегано, черный и ароматный перцы, немного подкопченной паприки и перца Чили
  • соль
  • 20-25 г сахар
  • 50 г сало
  • 20 г чеснок
  • зелень петрушки и лука
  • сметана

Способ приготовления:

  1. Картошку отвариваем заранее. Остальные овощи нарезаем соломкой.
  2. Обжариваем на среднем огне морковь, затем добавляем лук, жарим, почти высушиваем. Добавляем сельдерей и болгарский перец и еще обжариваем, немного подсаливаем.
  3. На горячую сковороду с маслом бросаем свеклу, нарезанную соломкой, быстро обжариваем — делаем почти "стир-фрай", добавляем уксус и томаты. Тушим на медленном огне до почти мягкой свеклы, немного подсаливаем и добавляем сахар. При необходимости в процессе приготовления добавляем воды.
  4. Нагреваем бульон, добавляем толченый перец, лавровый лист и при желании острый перец. Добавляем зажарку из моркови, доводим до кипения. Затем добавляем свеклу, размешиваем. Пока закипает, добавляем капусту, нарезанную мелкой полусоломкой.
  5. Если необходимо, добавляем соли и сахара. Снимаем с огня и кладем мелко нарезанный чеснок.
  6. Уже в готовый борщ кладем отварной картофель, нарезанный брусочками, и фасоль. Можно еще добавить чернослив.
  7. Подаем с зеленью.
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История приготовления этого борща ведет начало с моего детства, а сейчас она вобрала в себя весь мой опыт
Фото: Facebook Владимир Ярославский

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