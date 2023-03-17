Мнения
Борщ, который знает весь мир: как приготовить главное блюдо Украины
"Вова, я очень скучаю по твоему борщу!" — многие мои друзья признаются, что за границей они больше всего скучают по украинскому борщу. А он теперь является нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО! Что ж, делюсь с вами секретами приготовления идеального борща". Рецепт.
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Я хочу рассказать вам все мои секреты. По этому рецепту я готовлю борщ в моих ресторанах, на частных ужинах за границей, на официальных мероприятиях и дома для родных. История этого борща ведет начало из моего детства, а сейчас она вобрала в себя весь мой опыт.
Ингредиенты:
- 60 г морковь
- 100 г лук
- 40 г стебель сельдерея
- 30 г перец болгарский
- 50 г растительное масло
- 240 г свекла
- 380 г томаты Пелати (в собственном соку)
- 5 г яблочный или винный уксус
- 1500 г (1800 г) бульона
- 200 г капуста белокочанная
- 200 г картофель
- 200 г фасоль отварная
- лавровый лист, сухой орегано, черный и ароматный перцы, немного подкопченной паприки и перца Чили
- соль
- 20-25 г сахар
- 50 г сало
- 20 г чеснок
- зелень петрушки и лука
- сметана
Способ приготовления:
- Картошку отвариваем заранее. Остальные овощи нарезаем соломкой.
- Обжариваем на среднем огне морковь, затем добавляем лук, жарим, почти высушиваем. Добавляем сельдерей и болгарский перец и еще обжариваем, немного подсаливаем.
- На горячую сковороду с маслом бросаем свеклу, нарезанную соломкой, быстро обжариваем — делаем почти "стир-фрай", добавляем уксус и томаты. Тушим на медленном огне до почти мягкой свеклы, немного подсаливаем и добавляем сахар. При необходимости в процессе приготовления добавляем воды.
- Нагреваем бульон, добавляем толченый перец, лавровый лист и при желании острый перец. Добавляем зажарку из моркови, доводим до кипения. Затем добавляем свеклу, размешиваем. Пока закипает, добавляем капусту, нарезанную мелкой полусоломкой.
- Если необходимо, добавляем соли и сахара. Снимаем с огня и кладем мелко нарезанный чеснок.
- Уже в готовый борщ кладем отварной картофель, нарезанный брусочками, и фасоль. Можно еще добавить чернослив.
- Подаем с зеленью.