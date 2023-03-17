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Борщ, який знає весь світ: як приготувати головну страву України

"Вова, я дуже сумую за твоїм борщем!" — багато моїх друзів зізнаються, що закордоном вони найбільше сумують за українським борщем. Який тепер є нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО! Що ж, ділюся з вами секретами приготування ідеального борщу". Рецепт.

Володимир Ярославський
Володимир Ярославський
Суддя шоу МайстерШеф на каналі СТБ
eye 45
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Фото: polar.ru | Перший крок приготування борщу: картоплю відварюємо заздалегідь. Решту овочів нарізаємо соломкою
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Я хочу розповісти вам усі мої секрети. За цим рецептом я готую борщ в моїх ресторанах, на приватних вечерях закордоном, на офіційних заходах та вдома для рідних. Історія цього борщу бере початок з мого дитинства, а зараз вона увібрала в себе весь мій досвід.

Інгредієнти:

  • 60 г морква
  • 100 г цибуля
  • 40 г стебло селери
  • 30 г перець болгарський
  • 50 г рослинна олія
  • 240 г буряк
  • 380 г томати Пелаті (у власному соці)
  • 5 г яблучний або винний оцей
  • 1500 г (1800 г) бульйону
  • 200 г капуста білокачанна
  • 200 г картопля
  • 200 г квасоля відварена
  • лавровий лист, сухий орегано, чорний та духмяний перці, трохи підкопченої паприки та перцю Чилі
  • сіль
  • 20-25 г цукор
  • 50г сало
  • 20г часник
  • зелень петрушки та цибулі
  • сметана

Спосіб приготування:

  1. Картоплю відварюємо заздалегідь. Решту овочів нарізаємо соломкою.
  2. Обсмажуємо на середньому вогні моркву, потім додаємо цибулю, смажимо, майже висушуємо. Додаємо селеру та болгарський перець і ще обсмажуємо, трохи підсолюємо.
  3. На гарячу сковороду з олією кидаємо буряк, нарізаний соломкою, швидко обсмажуємо ― робимо майже "стир-фрай", додаємо оцет і томати. Тушкуємо на повільному вогні до майже м’якого буряка, трохи присолюємо і додаємо цукор. За необхідності в процесі готування додаємо води.
  4. Нагріваємо бульйон, додаємо товчений перець, лавровий листок і за бажання гострий перець. Вкидаємо засмажку з моркви, доводимо до кипіння. Відтак вкидаємо буряк, розмішуємо. Поки закипає, додаємо капусту, нарізану дуже дрібною напівсоломкою.
  5. Якщо потрібно, додаємо солі й цукру. Знімаємо з вогню і вкидаємо дрібно нарізаний часник.
  6. Уже в готовий борщ вкидаємо відварену картоплю, нарізану брусочками, і квасолю. Можна ще додати чорнослив.
  7. Подаємо з зеленню.
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Історія приготування цього борщу бере початок з мого дитинства, а зараз вона увібрала в себе весь мій досвід
Фото: Facebook Володимир Ярославський

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