Думки
Борщ, який знає весь світ: як приготувати головну страву України
"Вова, я дуже сумую за твоїм борщем!" — багато моїх друзів зізнаються, що закордоном вони найбільше сумують за українським борщем. Який тепер є нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО! Що ж, ділюся з вами секретами приготування ідеального борщу". Рецепт.
45
Related video
Я хочу розповісти вам усі мої секрети. За цим рецептом я готую борщ в моїх ресторанах, на приватних вечерях закордоном, на офіційних заходах та вдома для рідних. Історія цього борщу бере початок з мого дитинства, а зараз вона увібрала в себе весь мій досвід.
Інгредієнти:
- 60 г морква
- 100 г цибуля
- 40 г стебло селери
- 30 г перець болгарський
- 50 г рослинна олія
- 240 г буряк
- 380 г томати Пелаті (у власному соці)
- 5 г яблучний або винний оцей
- 1500 г (1800 г) бульйону
- 200 г капуста білокачанна
- 200 г картопля
- 200 г квасоля відварена
- лавровий лист, сухий орегано, чорний та духмяний перці, трохи підкопченої паприки та перцю Чилі
- сіль
- 20-25 г цукор
- 50г сало
- 20г часник
- зелень петрушки та цибулі
- сметана
Спосіб приготування:
- Картоплю відварюємо заздалегідь. Решту овочів нарізаємо соломкою.
- Обсмажуємо на середньому вогні моркву, потім додаємо цибулю, смажимо, майже висушуємо. Додаємо селеру та болгарський перець і ще обсмажуємо, трохи підсолюємо.
- На гарячу сковороду з олією кидаємо буряк, нарізаний соломкою, швидко обсмажуємо ― робимо майже "стир-фрай", додаємо оцет і томати. Тушкуємо на повільному вогні до майже м’якого буряка, трохи присолюємо і додаємо цукор. За необхідності в процесі готування додаємо води.
- Нагріваємо бульйон, додаємо товчений перець, лавровий листок і за бажання гострий перець. Вкидаємо засмажку з моркви, доводимо до кипіння. Відтак вкидаємо буряк, розмішуємо. Поки закипає, додаємо капусту, нарізану дуже дрібною напівсоломкою.
- Якщо потрібно, додаємо солі й цукру. Знімаємо з вогню і вкидаємо дрібно нарізаний часник.
- Уже в готовий борщ вкидаємо відварену картоплю, нарізану брусочками, і квасолю. Можна ще додати чорнослив.
- Подаємо з зеленню.