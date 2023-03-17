Борщ, який знає весь світ: як приготувати головну страву України

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Я хочу розповісти вам усі мої секрети. За цим рецептом я готую борщ в моїх ресторанах, на приватних вечерях закордоном, на офіційних заходах та вдома для рідних. Історія цього борщу бере початок з мого дитинства, а зараз вона увібрала в себе весь мій досвід.

Інгредієнти:

60 г морква

100 г цибуля

40 г стебло селери

30 г перець болгарський

50 г рослинна олія

240 г буряк

380 г томати Пелаті (у власному соці)

5 г яблучний або винний оцей

1500 г (1800 г) бульйону

200 г капуста білокачанна

200 г картопля

200 г квасоля відварена

лавровий лист, сухий орегано, чорний та духмяний перці, трохи підкопченої паприки та перцю Чилі

сіль

20-25 г цукор

50г сало

20г часник

зелень петрушки та цибулі

сметана

Спосіб приготування:

Картоплю відварюємо заздалегідь. Решту овочів нарізаємо соломкою. Обсмажуємо на середньому вогні моркву, потім додаємо цибулю, смажимо, майже висушуємо. Додаємо селеру та болгарський перець і ще обсмажуємо, трохи підсолюємо. На гарячу сковороду з олією кидаємо буряк, нарізаний соломкою, швидко обсмажуємо ― робимо майже "стир-фрай", додаємо оцет і томати. Тушкуємо на повільному вогні до майже м’якого буряка, трохи присолюємо і додаємо цукор. За необхідності в процесі готування додаємо води. Нагріваємо бульйон, додаємо товчений перець, лавровий листок і за бажання гострий перець. Вкидаємо засмажку з моркви, доводимо до кипіння. Відтак вкидаємо буряк, розмішуємо. Поки закипає, додаємо капусту, нарізану дуже дрібною напівсоломкою. Якщо потрібно, додаємо солі й цукру. Знімаємо з вогню і вкидаємо дрібно нарізаний часник. Уже в готовий борщ вкидаємо відварену картоплю, нарізану брусочками, і квасолю. Можна ще додати чорнослив. Подаємо з зеленню.

Історія приготування цього борщу бере початок з мого дитинства, а зараз вона увібрала в себе весь мій досвід Фото: Facebook Володимир Ярославський

Джерело