Київська перепічка: як приготувати легендарну страву Києва

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Інгредієнти:

350 г теплої води

35-40 г цукру

8-10 г сухих дріжджів

520-540 г борошна

10 г солі

олія для фритюру

13–14 сосисок

Як приготувати:

У теплій воді, не вище за 38 градусів, розчинити цукор і дріжджі. Сухим дріжджам потрібно постояти 15-17 хвилин, щоб ви переконалися, що дріжджі активні — це важливо.

Далі додаємо просіяне борошно, сіль і замішуємо тісто. Мені знадобилося 520 г борошна, щоб одержати м'яке тісто, яке ще може трохи прилипати до рук. У вас може піти більше борошна — це залежить від його якості.

Залишаємо тісто в теплому місці на годинку, щоб воно підійшло. Обминаємо його і формуємо 13-14 шматочків по 70 грамів. Якщо робитимете пиріжки — беріть приблизно по 50–60 г на 1 штуку.

Надаємо сформованим шматочкам тіста прямокутну форму.

Сосиски дістаємо заздалегідь — вони мають бути кімнатної температури.

Загортаємо сосиски в тісто, добре зводимо краї, як на вареники. І знову відставляємо вже сформовані перепічки в тепле місце, щоб вони підійшли приблизно в 2,5 рази.

Тим часом підготуємо олію без запаху і доводимо її до 180 градусів.

Якщо у вас ще немає термометра — киньте шматочок тіста в олію і перевірте, як він смажиться.

Обережно знімаємо сиру перепічку і кладемо в олію. Обсмажуємо приблизно по 1 хвилині з кожного боку до красивого рум'яного кольору. Виймаємо перепічку на паперовий рушник, який вбере зайвий жир. Смачного!

Київська перепічка, процес приготування Фото: Instagram.com/yaroslavskyi_vova

І ще кілька корисних порад:

- дуже зручно викладати сформовані перепічки на маленькі шматочки пергаменту — тоді їх легше відправляти у фритюр;

- не робіть тісто занадто рідким — таке тісто прилипає до поверхні та вбирає багато жиру під час смаження;

- дуже густе тісто не буде м'яким і соковитим;

- обов'язково дайте тісту добре підійти перед смаженням;

- температура на вашій кухні має бути 25 градусів і вище, також не повинно бути протягів. Вам може стати в нагоді духовка зі склянкою окропу.

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