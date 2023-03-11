Думки
Київська перепічка: як приготувати легендарну страву Києва
"Обов'язково дайте тісту добре підійти перед смаженням. Обов'язково приготуйте, бо це дуже просто, смачно і по-українськи. Це найпростіший рецепт без заварювання та без яєць". Рецепт.
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Інгредієнти:
- 350 г теплої води
- 35-40 г цукру
- 8-10 г сухих дріжджів
- 520-540 г борошна
- 10 г солі
- олія для фритюру
- 13–14 сосисок
Як приготувати:
- У теплій воді, не вище за 38 градусів, розчинити цукор і дріжджі. Сухим дріжджам потрібно постояти 15-17 хвилин, щоб ви переконалися, що дріжджі активні — це важливо.
- Далі додаємо просіяне борошно, сіль і замішуємо тісто. Мені знадобилося 520 г борошна, щоб одержати м'яке тісто, яке ще може трохи прилипати до рук. У вас може піти більше борошна — це залежить від його якості.
- Залишаємо тісто в теплому місці на годинку, щоб воно підійшло. Обминаємо його і формуємо 13-14 шматочків по 70 грамів. Якщо робитимете пиріжки — беріть приблизно по 50–60 г на 1 штуку.
- Надаємо сформованим шматочкам тіста прямокутну форму.
- Сосиски дістаємо заздалегідь — вони мають бути кімнатної температури.
- Загортаємо сосиски в тісто, добре зводимо краї, як на вареники. І знову відставляємо вже сформовані перепічки в тепле місце, щоб вони підійшли приблизно в 2,5 рази.
- Тим часом підготуємо олію без запаху і доводимо її до 180 градусів.
- Якщо у вас ще немає термометра — киньте шматочок тіста в олію і перевірте, як він смажиться.
- Обережно знімаємо сиру перепічку і кладемо в олію. Обсмажуємо приблизно по 1 хвилині з кожного боку до красивого рум'яного кольору. Виймаємо перепічку на паперовий рушник, який вбере зайвий жир. Смачного!
І ще кілька корисних порад:
- дуже зручно викладати сформовані перепічки на маленькі шматочки пергаменту — тоді їх легше відправляти у фритюр;
- не робіть тісто занадто рідким — таке тісто прилипає до поверхні та вбирає багато жиру під час смаження;
- дуже густе тісто не буде м'яким і соковитим;
- обов'язково дайте тісту добре підійти перед смаженням;
- температура на вашій кухні має бути 25 градусів і вище, також не повинно бути протягів. Вам може стати в нагоді духовка зі склянкою окропу.Важливо
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