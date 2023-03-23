15 млн грн за погибшего военного: как семье получить помощь и какие документы нужны

Related video

С началом полномасштабной агрессии России Украина, к сожалению, имеет потери — это раненые и погибшие герои. Семья каждого военнослужащего, что погиб, защищая Украину, имеет право на единовременную денежную выплату в сумме 15 млн грн.

В законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" говорится, что в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, предусмотрена гарантированная государством выплата.

К людям, имеющим право на назначение и получение такой помощи, законодательство относит родителей, одного из супругов, не женившихся во второй раз, детей, не достигших совершеннолетия, и иждивенцев погибшего (умершего).

Сумма выплаты в случае гибели военнослужащего составляет 15 млн грн и распределяется равными долями на всех получателей.

Люди, имеющие право на получение денежной выплаты, могут реализовать это право со дня его возникновения. Днем возникновения такого права является дата гибели лица в период действия военного положения, указанная в свидетельстве о смерти.

Семья каждого военнослужащего, что погиб, защищая Украину, имеет право на единовременную денежную выплату в 15 млн грн.

Для получения выплаты лица, имеющие подобное право, подают в районный (городской) Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП), вместе с заявлением о назначении помощи, следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика заявителя;

свидетельство о смерти военнослужащего;

документ, подтверждающий родственные связи с погибшим (умершим) военнослужащим;

согласие на обработку персональных данных;

полное извлечение из информационно-аналитической системы "Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости";

другие документы по назначению и выплате единовременного пособия (при наличии).

Следует заметить, что с 31 января 2023 года, вместе со вступлением в законную силу приказа Министерства обороны Украины, был изменен порядок выплаты такой выплаты семьям погибших военнослужащих. Если раньше государство перечисляло всю сумму выплаты, то после 31 января помощь перечисляется следующим образом:

на первом этапе – лицам, имеющим право на получение выплаты, перечисляют 1/5 от назначенной суммы помощи;

остаток невыплаченной суммы помощи (4/5 от назначенной суммы) будет перечисляться ежемесячно, частями в течение 40 следующих месяцев.

Деньги переводят на счет в банке, который получатель укажет в заявлении.

Следует также иметь в виду сроки и порядок обращения за такой помощью. Члены семьи должны обратиться в районный или городской ТЦКСП независимо от места регистрации и подать перечисленные документы вместе с заявлением о получении единовременной денежной помощи. ТЦКСП принимает от заявителя (независимо от места его регистрации) документы, заверяет копии этих документов и не позднее 7 рабочих дней после поступления всех документов посылает их областному ТЦКСП по подчинению.

Районные или городские ТЦКСП, которые оформляли документы, сообщают заявителям о принятом главным распорядителем средств решения о назначении денежной помощи (или, например, об отказе в назначении или возвращении документов на доработку, или необходимости предоставления дополнительных документов).

Законодатель также предусмотрел возможность того, что за получением денег могут обратиться родственники погибшего военнослужащего уже после полной выплаты суммы единовременного пособия в пользу одного из родственников погибшего, обратившегося раньше других. В таком случае вопрос о перераспределении суммы пособия решается по взаимному согласию лиц, имеющих право на подобную выплату, или в судебном порядке.

Важно