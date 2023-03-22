Учительская мафия: как Оксен Лесной поборол коррупцию при поступлении победителей МАН в вузы

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Хорошо, скажу и я — вот вам, так сказать, штрих по поводу представлений нового министра образования Оксена Лисового об академической доброчестности и смысле научных работ. Вы же знаете, с 2010 года он возглавлял (и ныне возглавляет) Малую академию наук. МАН – это место, где учащиеся средней школы пишут и защищают научные работы: сначала на уровне района, потом города, затем области, затем всеукраинский этап. То есть это такой конкурс. Со времен внедрения ВНО многие годы победители всеукраинского этапа получали право поступать в любой украинский вуз по специальности по теме работы автоматически — победа засчитывалась как наивысший балл ВНО по выбранному предмету. То есть это было гарантированное поступление, как когда-то золотая медаль.

Что вы знаете? В определенных школах определенных городов и областей образовались сложные мафиозные структуры. Учителя, коллективно писавшие работы избранным детям, вступали в близкие рабочие отношения с учителями, которые создавали комиссии по оценке работ на местах. Это была настоящая мафия, разветвленная и непобедимая. Нормой были дети с блестящими работами, которые на защите затруднились ответить на простые вопросы. Уже на городском уровне МАН, как правило, всем было известно, какая девочка или какой мальчик пойдет дальше — и с этим ничего нельзя было сделать. Заслуженные учителя Украины и научные руководители смотрели честными глазами и снимали баллы или, соответственно, добавляли. Особая жесть происходила в области украинской литературы и вообще гуманитарщины, хотя и по химии, например, тоже человеку с улицы нечего было делать. Все это цвело, расползалось и с этим ничего нельзя было сделать.

Что же сделал Оксен Лесовой? Он просто добился того, чтобы эта норма о поступлении была отменена. Все, уже несколько лет подряд, победа в МАН не дает никаких преференций при поступлении — она дает только опыт написания и защиты твоей первой, настоящей научной работы, чистое наслаждение научного труда. Соответственно все, кто искал там боковой вход в престижные вузы, потеряли любопытство, а те, кому интересна наука, остались. По-моему, это сильный ход, который довольно много говорит о принципах и ценностях новоизбранного министра. Посмотрим, что будет дальше

P. S. Здесь мне набросали историй о МАН — хороших и не очень. Если что, я не против МАН, я за. У меня дочь в прошлом году писала МАН, и это было прекрасно. И так, в людоедские времена вступительных экзаменов МАН часто давала человеку тот единственный шанс, в котором он нуждался. Но я рассказываю за времена ВНО, когда, чтобы поступить, достаточно просто сдать его на высокие баллы. Ну и теоретически человек, победивший на всеукраинском этапе МАН, запросто может сдать тест по этому предмету. И спокойно поступить куда хочет. Отдельно — выражаю искренние соболезнования всем, кто пришел через систему вступительных экзаменов, я тоже это прошла в свое время. Как я вас понимаю, коллеги, и как хорошо, что этого уже давно нет.

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