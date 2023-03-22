Учительська мафія: як Оксен Лісовий поборов зловживання під час вступу переможців МАН у виші

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Добре, скажу і я — ось вам, так би мовити, штрих щодо уявлень нового міністра освіти Оксена Лісового про академічну доброчесність і сенс наукових робіт. Ви ж знаєте — з 2010 року він очолював (і нині очолює) Малу академію наук. МАН — це місце, де учні середньої школи пишуть і захищають наукові роботи: спочатку на рівні району, потім міста, потім області, потім всеукраїнський етап. Тобто це такий конкурс. З часів впровадження ЗНО багато років поспіль переможці всеукраїнського етапу отримували право вступати в будь-який український виш за фахом з теми роботи автоматично — перемога зараховувалась як найвищий бал ЗНО з обраного предмета. Тобто це був гарантований вступ, як колись — золота медаль.

Що ви знаєте. В певних школах певних міст і областей утворились цілі складні мафіозні структури. Вчителі, які колективно писали роботи обраним дітям, вступали в близькі робочі стосунки з вчителями, які утворювали комісії з оцінювання робіт на місцях. Це була справжня мафія, розгалужена і непереможна. Нормою були діти з блискучими роботами, які на захисті не могли відповісти на прості питання. Вже на міському рівні МАН зазвичай всім було відомо, яка дівчинка чи який хлопчик піде далі — і з цим нічого не можна було зробити. Заслужені вчителі України і наукові керівники дивились чесними очима і знімали бали — або, відповідно, додавали. Особлива жесть відбувалась в галузі української літератури і взагалі гуманітарщини, хоча і з хімії, наприклад, теж людині з вулиці нема чого було робити. Все це квітло, розповзалось і з цим нічого не можна було вдіяти.

Що ж зробив Оксен Лісовий? Він просто домігся того, щоб цю норму про вступ було скасовано. Все, вже кілька років поспіль перемога в МАН не дає жодних преференцій при вступі — вона дає тільки досвід написання та захисту твоєї першої, справжньої наукової роботи, чисту насолоду наукової праці. Відповідно всі, хто шукав там боковий вхід до престижних вишів, втратили цікавість, а ті, кому цікава наука — залишились. Як на мене, це сильний хід, який досить багато говорить про принципи і цінності новообраного міністра. Подивимось, що буде далі

P. S. Тут мені накидали історій про МАН — хороших і не дуже. Якщо що — я не проти МАН, я за. В мене донька минулого року писала МАН і це було прекрасно. І так, в людожерські часи вступних іспитів МАН часто давав людині той єдиний шанс, якого вона потребувала. Але я розповідаю за часи ЗНО, коли щоб вступити, досить просто здати його на високі бали. Ну і теоретично людина, яка перемогла на всеукраїнському етапі МАН — запросто може скласти тест з цього предмета. І спокійно вступити куди хоче. Окремо — висловлюю щирі співчуття всім, хто прийшов через систему вступних іспитів, я теж це пройшла свого часу. Як я вас розумію, колеги, і як добре, що цього вже давно нема.

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