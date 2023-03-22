Путін капітулював перед Сі: 8 пунктів, за якими Росія програла Китаю

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Цікаво слухати заяви на спільному брифінгу після зустрічі президента РФ і голови КНР. Інтереси Китаю щодо просування своїх інтересів і свого впливу я бачу. Інтереси Росії… тут, як-то кажуть, "усе складно".

Чому? Давайте за пунктами.

1. Торгівля вуглеводнями. Про це говорили і Путін, і Сі. Нафта, газ, будівництво нових газопроводів, постачання ЗПГ. Але це продаж сировини, до того ж за умов домінантного покупця, який, на відміну продавця, має вибір постачальників. А отже, душитиме цінами.

2. Торгівля харчовими продуктами. Путін багато про це говорив. Але говорив про "зерно" та "м'ясо". Тобто також сировина.

3. Постачання КНР? А ось тут усе складно. Путін наводив як приклад автопром. Але там іде просто захоплення ринку «китайцями». Сі говорив про продаж продукції, не уточнюючи номенклатури.

4. Вирішення російських проблем із електронікою. Путін говорив про спільну діяльність. Сі, зі свого боку, робив зв'язку із сировиною — "торгівля сировиною та електронікою". Тобто очевидною є формула "сировина в обмін на мікросхеми". До того ж без права робити самому.

5. Юань. Дуже цікаво. І Сі, і Путін говорили про торгівлю в юанях. До того ж Путін починав парою "юань і рубль", але практично за хвилину забув про "дерев'яний". Водночас ішлося про торгівлю за юані з третіми країнами. Тобто Китай робить свою валюту як мінімум регіональною. Де тут вигода РФ (відмовитися від долара на користь юаня), я поки що побачити не можу — та ж прив'язка до чужого.

6. Північний морський шлях. Співробітництво у розвитку. Особливо підкреслена Сі тема. Не дивно, адже це сфера інтересів КНР, а позиція РФ була "співпрацювати з багатьма". Виходить, що Пекін може собі вибити статус єдиного партнера розвитку півморшляху. Повна відмова РФ від раніше декларованих концепцій.

7. Інтеграція систем. Путін говорить про поєднання інтеграції ЄАЕС і ШОС, співробітництво в межах БРІКС. Сі також говорив про інтеграцію. Але без ЄАЕС. Тобто на базі ШОС.

8. Україна. Путін заявив, що "Росії близький підхід Китаю". Сі продовжував рекламувати китайську позицію. І тут стає особливо цікаво, про що китайський лідер говоритиме із Зеленським. Для КНР вигідним є або "мир зараз", або подальше ослаблення, але не розпад РФ. А ось варіант посилення Росії внаслідок певних успіхів в Україні, мабуть, не надто.

Загальні враження. Росія внаслідок переговорів зафіксувала свій статус молодшого партнера КНР. Китай, зі свого боку, наголосив на своїй позиції супердержави.

В Україні для Пекіна вкрай важливо бути заочним модератором виходу з війни — фактично повторити історію з прогресом у відносинах між Іраном і Саудівською Аравією. Для України така позиція може бути вигідною. Але не сьогодні, а коли баланс сил на початку діалогу буде явно зміщений в українську сторону. Тим важливішим для нас стає результат весняно-літньої кампанії на фронті.

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