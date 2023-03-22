Путин капитулировал перед Си: 8 пунктов, по которым Россия проиграла Китаю

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Интересно слушать заявления на совместном брифинге после встречи президента РФ и председателя КНР. Интересы Китая по продвижению своих интересов и своего влияния я вижу. Интересы России… тут, как говорят, "все сложно".

Почему? Давайте по пунктам.

1. Торговля углеводородами. Об этом говорили и Путин и Си. Нефть, газ, строительство новых газопроводов, поставка СПГ. Но это продажа сырья, причем в условиях доминирующего покупателя, который, в отличие от продавца, имеет выбор поставщиков. А значит, будет душить ценами.

2. Торговля продуктами питания. Путин об этом много говорил. Но говорил о "зерне" и "мясе". То есть тоже сырье.

3. Поставки КНР? А вот тут все сложно. Путин приводил в пример автопром. Но там идет просто захват рынка ʼʼкитайцамиʼʼ. Си говорил о продаже продукции, не уточняя номенклатуру.

4. Решение российских проблем с электроникой. Путин говорил о совместной деятельности. Си, в свою очередь, делал связку с сырьем — "торговля сырьем и электроникой". То есть очевидна формула "сырье в обмен на микросхемы". Причем без права производить самому.

5. Юань. Очень интересно. И Си и Путин говорили о торговле в юанях. Причем Путин начинал парой "юань и рубль", но практически через минуту забыл о "деревянном". При этом речь шла о торговле за юани с третьими странами. То есть Китай делает свою валюту как минимум региональной. Где тут выгода РФ (отказаться от доллара в пользу юаня), я пока увидеть не могу — та же привязка к чужому.

6. Северный морской путь. Сотрудничество в развитии. Особо подчеркнутая Си тема. Неудивительно, ведь это сфера интересов КНР, а позиция РФ была "сотрудничать с многими". Получается, что Пекин может себе выбить статус единственного партнера по развитию севморпути. Польный отказ РФ от ранее декларированных концепций.

7. Интеграция систем. Путин говорит о сопряжении интеграции ЕАЭС и ШОС, сотрудничестве в рамках БРИКС. Си также говорил об интеграции. Но без ЕАЭС. То есть на базе ШОС.

8. Украина. Путин заявил что "России близок подход Китая". Си продолжал рекламировать китайскую позицию. И тут становится особо интересно, о чем китайский лидер будет говорить с Зеленским. Для КНР выгоден либо "мир сейчас", либо дальнейшее ослабление, но не распад РФ. А вот вариант усиления России в результате неких успехов в Украине, видимо, не слишком.

Общие впечатления. Россия в результате переговоров зафиксировала свой статус как младшего партнера КНР. Китай, в свою очередь, подчеркнул свою позицию супердержавы.

По Украине для Пекина крайне важно быть неким заочным модератором выхода из войны — фактически повторить историю с прогрессом в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией. Для Украины такая позиция может быть выгодна. Но не сегодня, а когда баланс сил при начале диалога будет явно смещен в украинскую сторону. Тем более важным для нас становится результат весенне-летней кампании на фронте.

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