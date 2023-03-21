Тандем реального и потенциального агрессора: как Россия и Китай хотят разрушить мировой порядок

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Россия хочет оккупировать Украину, Китай хочет оккупировать Тайвань и не скрывает своих планов. Две большие страны — Россия и Китай — это союз реального и потенциального агрессора мирового масштаба, угрожающий всему миру.

Китай и Россия открыто претендуют на создание двухполярного мира и замену лидерства Запада на монополию китайского Востока, опираясь на гитлеровский тезис, что сила важнее международного права. Это новая нормальность, которую Россия и Китай пытаются навязать международному сообществу вместо сложившихся после Ялтинского соглашения правил международной жизни и их регуляторов типа ООН.

И вдруг лидеры этих двух стран, Россия-агрессор, развязавший кровавую войну против европейской страны — Украины, и Китай, не скрывающий своих планов любой ценой оккупировать Тайвань, демонстративно предлагают себя в качестве миротворцев. Иными словами, реальный и потенциальный преступник одновременно хотят быть и судьями. Так ведет себя только мафия, совершающая насилие и устанавливающая свои правила и законы в жизни общества.

В истории это уникальная по наглости международная ситуация, когда страны — агрессоры не скрывают своих захватнических планов и одновременно пытаются быть достойными миротворцами на своих условиях. Иными словами, тандем Китай — Россия хочет не только самовольно силой менять границы государств, но и устанавливать новые правила международной жизни, когда агрессор называет себя арбитром конфликта и миротворцем. А жертву агрессии обвинят в нежелании прекратить войну. Это больше похоже на мафиозный шантаж мирового сообщества, чем на честную попытку остановить российско-украинскую войну.

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