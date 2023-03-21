Тандем реального та потенційного агресора: як Росія та Китай хочуть зруйнувати світовий порядок

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Росія хоче окупувати Україну, Китай хоче окупувати Тайвань і не приховує своїх планів. Дві великі країни — Росія і Китай — це союз реального та потенційного агресора світового масштабу, який загрожує всьому світу.

Китай і Росія відкрито претендують на створення двополярного світу та заміну лідерства Заходу на монополію китайського Сходу, спираючись на гітлерівську тезу, що сила важливіша за міжнародне право. Це нова нормальність, яку Росія і Китай намагаються нав'язати міжнародній спільноті замість правил міжнародного життя, що склалися після Ялтинської угоди, та їх регуляторів типу ООН.

І раптом лідери цих двох країн, Росія-агресор, який розв'язав криваву війну проти європейської країни — України, і Китай, який не приховує своїх планів за всяку ціну окупувати Тайвань, демонстративно пропонують себе як миротворців. Інакше кажучи, реальний і потенційний злочинець одночасно хочуть бути і суддями. Так поводиться лише мафія, яка вчиняє насильство та встановлює свої правила та закони у житті суспільства.

В історії це унікальна за нахабством міжнародна ситуація, коли країни-агресори не приховують своїх загарбницьких планів і водночас намагаються бути гідними миротворцями на своїх умовах. Інакше кажучи, тандем Китай-Росія хоче не тільки самовільно силою змінювати кордони держав, а й встановлювати нові правила міжнародного життя, коли агресор називає себе арбітром конфлікту та миротворцем. А жертву агресії звинуватять у небажанні припинити війну. Це більше схоже на мафіозний шантаж світової спільноти, ніж на чесну спробу зупинити російсько-українську війну.

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