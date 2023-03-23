15 млн грн за загиблого військового: як сім'ї отримати допомогу та які документи потрібні

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Із початком повномасштабної агресії Росії Україна, на жаль, має втрати пораненими та загиблими героями. Родина кожного військовослужбовця, який загинув, захищаючи Україну, має право на одноразову грошову виплату у 15 млн грн.

У законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" йдеться, що у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, передбачена гарантована державою виплата.

До людей, які мають право на призначення та отримання такої допомоги законодавство відносить батьків, одного із подружжя, який не одружився вдруге, дітей, які не досягли повноліття та утриманців загиблого (померлого).

Сума виплати у разі загибелі військовослужбовця становить 15 млн грн та розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

Люди, які мають право на отримання грошової виплати, можуть реалізувати це право з дня його виникнення. Днем виникнення такого права є дата загибелі особи, в період дії воєнного стану, що зазначена у свідоцтві про смерть.

Родина кожного військовослужбовця, який загинув, захищаючи Україну, має право на одноразову грошову виплату у 15 млн грн.

Для отримання виплати, особи, які мають подібне право, подають до районного (міського) Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП), разом із заявою про призначення допомоги, наступні документи:

документ, що посвідчує особу заявника;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;

свідоцтво про смерть військовослужбовця;

документ, що підтверджує родинні зв’язки з загиблим (померлим) військовослужбовцем;

згоду на обробку персональних даних;

повний витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості";

інші документи щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги (за наявності).

Варто зауважити, що починаючи з 31 січня 2023 року, разом з набранням законної сили наказом Міністерства оборони України, було змінено порядок виплати такої виплати сім’ям загиблих військовослужбовців. Якщо раніше держава перераховувала всю суму виплати, то після 31 січня допомога перераховується наступним чином:

на першому етапі – особам, які мають право на отримання виплати, перераховують 1/5 від призначеної суми допомоги;

залишок невиплаченої суми допомоги (4/5 від призначеної суми) – буде перераховуватися щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців.

Гроші переводять на рахунок в банку, який одержувач зазначить у заяві.

Варто також мати на увазі строки та порядок звернення по таку допомогу. Члени сім’ї мають звернутись до районного або міського ТЦКСП незалежно від місця реєстрації та подати перелічені документи разом із заявою про отримання одноразової грошової допомоги. ТЦКСП приймає від заявника (незалежно від місця його реєстрації) документи, завіряє копії цих документів та не пізніше 7 робочих днів після надходження всіх документів надсилає їх обласному ТЦКСП за підпорядкуванням.

Районні чи міські ТЦКСП, які оформлювали документи, повідомляють заявників про прийняте головним розпорядником коштів рішення щодо призначення грошової допомоги (або, наприклад, відмови у призначенні, або щодо повернення документів на доопрацювання чи необхідності надання додаткових документів).

Законодавець також передбачив можливість того, що за отриманням грошей можуть звернутися родичі загиблого військовослужбовця вже після повної виплати суми одноразової допомоги на користь одного з родичів загиблого, який звернувся раніше за інших. В такому випадку питання щодо перерозподілу суми допомоги вирішується за взаємною згодою осіб, які мають право на подібну виплату, або в судовому порядку.

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